Jill Biden, chef de l’éducation, lancera une tournée d’apprentissage d’été

WASHINGTON (AP) – Jill Biden et le secrétaire à l’éducation Miguel Cardona se rendront cette semaine dans le Connecticut, la Géorgie et le Michigan pour examiner les programmes d’apprentissage d’été qui aident les enfants qui ont pris du retard pendant la pandémie à rattraper leur retard en lecture, en écriture et en arithmétique avant le début de la nouvelle année scolaire .

La tournée de deux jours, annoncée mardi par le bureau de la première dame, lui donne également, ainsi qu’à Cardona, l’occasion de mettre en lumière les programmes financés par le programme de secours contre les coronavirus du président Joe Biden. Le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars a réservé 122 milliards de dollars pour aider les écoles à rouvrir et à rester ouvertes en toute sécurité pendant la pandémie, et à répondre aux besoins scolaires et de santé mentale des élèves.

De nombreuses écoles à travers les États-Unis ont vu un grand nombre d’élèves tomber sous le radar après que les écoles ont fermé leurs portes à cause de la pandémie et que l’apprentissage a été mis en ligne. De nombreux élèves ont sauté des cours, des tests et des devoirs. Un nombre record de familles ont choisi de ne pas participer aux tests standardisés annuels, laissant certains districts avec peu de preuves de la performance des élèves en lecture et en mathématiques.

Maintenant que la plupart des écoles ont rouvert, beaucoup se sont précipitées pour rattraper le temps perdu et les lacunes dans l’apprentissage. Ils budgétisent des milliards de dollars pour le tutorat, les camps d’été et les journées d’école plus longues et essaient de déterminer quels élèves ont le plus besoin d’aide après deux ans de perturbations.

Biden, professeur au Northern Virginia Community College, et Cardona, ouvraient la tournée mercredi en visitant un programme d’apprentissage d’été Horizons National organisé au privé Albertus Magnus College de New Haven, Connecticut, pour les élèves des écoles élémentaires publiques locales.

Horizons National est une organisation à but non lucratif qui propose des programmes d’apprentissage d’été dans 20 États, selon le bureau de la première dame.

Cardona est également un éducateur de carrière et un natif du Connecticut qui était commissaire à l’éducation de cet État lorsque le président Biden l’a nommé pour le poste fédéral.

Cardona et la première dame prévoient également de s’arrêter jeudi à un programme d’apprentissage d’été du district communautaire des écoles publiques de Detroit, organisé à la Schulze Academy for Technology and Arts de Detroit, qui dessert les élèves de la maternelle à la huitième année du district.

Du Michigan, ils se rendront à Athènes, en Géorgie, pour visiter un autre programme national Horizons, celui-ci à l’Université de Géorgie et au service des étudiants de l’école élémentaire Barnett Shoals.

Darlene Superville, Associated Press