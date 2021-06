Jill Biden a célébré son mari, Joe Biden, le jour de la fête des pères dans une publication sur les réseaux sociaux qui rendait hommage à leur famille et exprimait sa sympathie pour ceux « qui manquent à leurs pères aujourd’hui ».

« Au père de mes enfants, @POTUS, votre amour sans limite pour notre famille est notre point d’ancrage », a-t-elle tweeté Dimanche. « Nous t’aimons, Joe. Bonne #Fête des Pères. »

La première dame a commémoré les vacances avec une vieille photo du couple sur la plage avec leurs enfants : Hunter, 51 ans, Ashley, 40 ans et Beau, décédé en 2015 d’un cancer du cerveau à 46 ans.

Elle s’est également souvenue de son propre père, feu Donald Jacobs, un signaleur naval pendant la Seconde Guerre mondiale que Biden a surnommé « mon premier héros ».

« Si je ferme les yeux, je peux toujours entendre sa voix encourageante dire : ‘Bien pour toi, Jilly-bean » », a-t-elle écrit. « Il me manque tous les jours, surtout le jour de la fête des pères. Mon cœur est avec ceux à qui leur père manque aussi aujourd’hui. »

Michelle Obama célèbre « le seul et unique » Barack Obama

L’ancienne première dame s’est jointe aux festivités de la fête des pères, honorant Obama avec une photo franche de l’ancien président dans le bureau ovale avec leurs filles, Malia, 22 ans, et Sasha, 20 ans.

« Bonne fête des pères à tous les papas, en particulier le seul et unique @BarackObama ! » elle a sous-titré le Publier. « Nos filles n’auraient pas pu rêver d’un meilleur modèle. Nous sommes tellement chanceux de vous avoir dans nos vies. »

Will Smith et Kevin Hart parlent de paternité dans ‘Red Table Talk’

Smith a repris les fonctions d’hébergement pour sa femme, Jada Pinkett Smith, dans un épisode spécial de « Red Table Talk » de Facebook Watch dimanche, au cours duquel lui et Hart ont parlé de leurs plus grandes erreurs parentales et des leçons de vie qu’ils ont apprises de leurs familles. .

Hart a réfléchi à son scandale de 2018 dans lequel il a été critiqué pour avoir initialement refusé de s’excuser pour des tweets homophobes passés, qu’il a dit que sa fille de 16 ans, Heaven, a trouvé particulièrement bouleversante parce qu' »elle ne pouvait pas comprendre comment les gens pouvaient penser cela à propos de son père. »

« C’était si difficile, parce que c’est à ce moment-là que j’ai commencé à réaliser à quel point ma renommée avait un impact sur ma maison », a déclaré Hart.

Smith a déclaré que lui et sa femme avaient réalisé qu’ils devaient tout dire eux-mêmes à leurs enfants en ce qui concerne les potins sur Internet au sujet du célèbre couple. « Nous essayons juste de prendre de l’avance pour que les enfants sachent avant que le monde ne le sache », a-t-il ajouté. « Nous avons eu un couple qui a atteint les enfants avant d’avoir une chance et c’est atroce. »

Chrissy Teigen chante les louanges de John Legend au milieu de la controverse

Teigen a exprimé sa gratitude pour son mari dimanche avec une photo de lui et de leurs enfants, Luna, 5 ans, et Miles, 3 ans.

« Il n’y a pas de mots », a-t-elle écrit dans un post Instagram. « Seulement des larmes dont je suis fraîchement sorti. Pour tout, nous t’aimons pour toujours. »

Legend est venu à la défense de Teigen ce week-end après avoir été accusé d’intimidation du créateur de mode Michael Costello. L’équipe de Teigen a publié une déclaration affirmant que Costello avait partagé des captures d’écran falsifiées de messages entre eux, et Legend a écrit dans une série de tweets que le prétendu échange de DM de sa femme avec Costello était « fabriqué, complètement faux, n’a jamais eu lieu ».

Teigen a également surnommé Legend son « rock de mari » dans un récent article sur les réseaux sociaux.

Kylie Jenner dit « un jour ne suffit pas » pour honorer Travis Scott

La star de télé-réalité « L’Incroyable Famille Kardashian » s’est rapprochée de Scott dimanche dans une publication Instagram dans laquelle elle a rendu hommage au père de sa fille de 3 ans, Stormi Webster.

« bonne fête des pères @travisscott », a écrit Jenner, 23 ans, avec un emoji de cœur. « Un jour ne suffit pas pour honorer le père que tu es. Nous sommes tellement chanceux de t’avoir »

Plus tôt cette semaine, la famille de trois personnes est sortie pour une apparition sur le tapis rouge à New York pour le Parsons Benefit annuel, où Scott figurait parmi plusieurs stars honorées au profit pour leurs contributions au design, à la vente au détail, à l’entrepreneuriat, aux arts, à la durabilité et au social Justice.

Jenner a ensuite partagé une photo d’elle et Scott ensemble et a surnommé la nuit « une pour les livres ».

Amanda Kloots rend hommage à Nick Cordero lors de la première fête des pères sans lui

Kloots a parlé de sa première fête des pères sans son mari, Cordero, décédé le 5 juillet 2020, après une longue bataille contre COVID-19.

« Joyeuse fête des pères à mon défunt mari, Nick. C’est la dernière photo que j’ai de Nick et Elvis sur mon téléphone et l’une de mes préférées », a écrit Kloots sur Instagram, à côté d’une photo souriante de Cordero avec leur maintenant de 2 ans. vieux fils. « Nick a toujours voulu être papa et aimait Elvis plus que tout au monde. »

Elle a poursuivi: « Et à tous ceux qui manquent à leur père aujourd’hui, peut-être ayant une première fête des pères sans leur père, mon cœur est avec vous. N’oubliez pas qu’ils ne sont qu’à 2 (pouces) de distance. »

Kloots a également remercié son propre père d' »être là pour moi, toujours! »

« Merci de m’avoir appris l’importance du travail acharné, de vivre une vie positive, d’aimer le Seigneur et de croire que vous pouvez tout faire ! » elle a écrit.

Gigi Hadid célèbre la première fête des pères de Zayn Malik

Hadid s’est rendu sur Instagram dimanche pour célébrer la première fête des pères de l’ancien membre de One Direction avec une photo rare de Malik et de leur fille de 9 mois, Khai.

« Notre Khai a tellement de chance d’avoir un baba qui l’aime tellement et qui fait tout pour la voir sourire !! @zayn Bonne première fête des pères.. Je suis tellement reconnaissante pour tous les petits morceaux d’elle qui sont toi », le Un mannequin de 26 ans a écrit. « Nous vous aimons tant. »

Hadid et Malik ont ​​accueilli leur premier enfant ensemble en septembre 2020.

‘Toujours aimer’: Ciara souhaite à Russell Wilson une bonne fête des pères

La chanteuse de 35 ans a souhaité à son mari une bonne fête des pères, écrivant qu’il était « toujours aimant. Toujours attentionné. Toujours là. »

Ciara a partagé une photo de leur famille, comprenant leur fils de 10 mois Win Harrison, leur fille de 4 ans Sienna Princess et son fils de 7 ans Future Zahir Wilburn, qu’elle partage avec le rappeur Future.

« Chaque jour, je vois la puissance de l’amour de Dieu à travers la façon dont vous aimez nos enfants et à quel point vous êtes dévoué à les voir grandir pour devenir tout ce que Dieu les a appelés à être ! » le chanteur a continué à jaillir de Wilson. « Nous t’aimons tellement ! Tu es notre rocher ! Bonne fête des pères bébé @DangeRussWilson ! ❤️ »

« La lune, les étoiles »: Jessica Biel s’extasie sur Justin Timberlake

Pour la fête des pères, Bienne s’est rendue sur Instagram pour écrire un long post célébrant le père de ses deux fils : Silas Randall, 6 ans, et Phineas, 1 an.

« Bébé, tu es la lune, les étoiles et le quatre-quarts à la crème sure de ma vie », a écrit l’homme de 39 ans. « Vous mettez un toit au-dessus de nos têtes, puis le réparez lorsque la fusée maison tourne mal. Vous mettez de la nourriture sur la table pour que le bébé puisse la jeter sous la table. Vous nous laissez utiliser le canapé comme trampoline d’intérieur même si nous en avons un à l’extérieur. Vous aimez le bruit et le chaos de tout cela, même si vous avez travaillé toute la nuit et essayez de dormir. Nous vous sommes reconnaissants pour toutes les grandes choses et les choses que nous ne voyons pas. «

« Merci d’avoir rendu cela si amusant », a ajouté Bienne. « Nous vous aimons tendrement. Et à tous les autres papas qui prennent des noms et construisent des décors de jeu, je vous salue. Bonne fête des pères. »

