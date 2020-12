Jill Biden a parlé publiquement jeudi du tollé à la suite d’une chronique du Wall Street Journal qui appelait la future première dame à abandonner son «Dr». Titre.

Rejoignant le mari et président élu Joe Biden pour la première interview conjointe du couple sur « The Late Show With Stephen Colbert », Jill Biden a été interrogé par l’hôte Stephen Colbert sur la chronique du WSJ de l’essayiste Joseph Epstein qui appelait à la suppression du titre « pour l’instant . «

« Madame la Première Dame – Mme Biden – Jill – kiddo: un petit conseil sur ce qui peut sembler petit mais je pense que ce n’est pas sans importance », a commencé la chronique d’Epstein. « N’importe quelle chance vous pourriez laisser tomber le ‘Dr.’ avant ton nom? «

Biden a déclaré qu’elle n’avait pas vu venir la chronique, que beaucoup ont qualifiée de sexiste. «C’était une telle surprise», dit-elle.

« C’était vraiment le ton », a déclaré Jill Biden. «Il m’a appelé ‘gamin’. «

Le tollé d’origine:Le Wall Street Journal doublant sa colonne suggérant que Jill Biden abandonne « Dr. » Titre

Jill Biden a obtenu un doctorat en éducation de l’Université du Delaware en 2007 et a également obtenu une maîtrise de l’Université West Chester et de l’Université Villanova.

« L’une des choses dont je suis le plus fier est mon doctorat », a déclaré Jill Biden. « J’ai travaillé si dur pour ça. »

Colbert a lu une partie de ses mémoires, «Là où la lumière entre: bâtir une famille, me découvrir» où Jill Biden a écrit: «Le rôle dans lequel je me suis toujours senti le plus à l’aise est celui du Dr Biden.

Joe Biden a souligné dans l’interview qu’il avait fièrement remis à sa femme son doctorat sur la scène de l’Université du Delaware lors de la cérémonie de remise des diplômes.

Jill Biden a déclaré qu’elle avait été touchée par les voix qui se sont exprimées en son nom dans la colonne qui a suivi.

« Regardez toutes les personnes qui se sont prononcées en faveur de moi. Je suis très reconnaissante. J’étais juste submergée par la gentillesse des gens », a-t-elle déclaré.

Parmi ces voix figuraient l’ancienne première dame Michelle Obama et Doug Emhoff, le mari de la vice-présidente élue Kamala Harris.

« Elle sera un modèle formidable non seulement pour les jeunes filles mais pour nous tous, portant ses réalisations avec grâce, bonne humeur et oui, fierté », a déclaré Obama sous-titré une photo Instagram d’elle-même souriant à Biden et applaudissant. « Je suis ravie que le monde verra ce que j’ai appris à savoir – une femme brillante qui s’est distinguée dans sa profession et avec la vie qu’elle mène chaque jour, cherchant toujours à élever les autres plutôt que de les déchirer. »

Emhoff a dit sur Twitter que Jill Biden « a obtenu ses diplômes grâce à son travail acharné et à son courage. Elle est une inspiration pour moi, pour ses étudiants et pour les Américains de tout le pays. Cette histoire n’aurait jamais été écrite sur un homme. »

Northwestern et son département d’anglais, où Epstein a été conférencier invité pendant 30 ans, ont dénoncé son point de vue, notant qu’ils « soutiennent fermement la liberté académique et la liberté d’expression » mais ne sont pas d’accord pour dire que seuls les titulaires d’un médecin devraient porter le titre de « médecin . »