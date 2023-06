Jill Biden a emmené le Premier ministre indien Modi en visite sur le terrain avant la visite de jeudi à la Maison Blanche

WASHINGTON (AP) – Jill Biden a emmené mercredi le Premier ministre indien Narendra Modi en Virginie, un jour avant sa visite d’État officielle et son dîner raffiné à la Maison Blanche.

La première dame et le dirigeant indien ont visité la National Science Foundation à Alexandrie pour un événement mettant en lumière les programmes de formation de la main-d’œuvre.

« Nos universités s’associent, mènent des recherches, créent des apprentissages et des stages qui couvrent l’océan », a déclaré Biden lors de l’événement. « Et comme nous l’avons vu ici, les étudiants des deux pays apprennent et grandissent côte à côte, découvrent les personnes qu’ils veulent devenir et construisent ensemble un monde meilleur. »

Modi a parlé de l’accent mis par l’Inde sur l’éducation, intégrant l’apprentissage et la formation. « Notre objectif est de faire de cette décennie une ‘décennie technologique’ ou une ‘tech-ade' », a déclaré le Premier ministre, s’exprimant en hindi.

Le dirigeant indien est arrivé de New York par avion, où plus tôt mercredi, il a effectué des backbends et des poses de cadavre lors d’une séance de yoga avec une foule multinationale sur la pelouse des Nations Unies.

Le président Joe Biden, qui a invité Modi pour la visite d’État, a passé les deux derniers jours en Californie à collecter des fonds pour sa campagne de réélection et devait revenir à Washington plus tard mercredi.

Malgré de profondes divergences avec l’Inde sur son bilan en matière de droits de l’homme et son approche de la guerre de la Russie en Ukraine, Biden a néanmoins étendu à Modi la troisième invitation de l’administration pour une visite d’État. Avec toute la pompe et l’attention portées à Modi, Biden espère raffermir sa relation avec le dirigeant d’un pays qui, selon les États-Unis, sera une force pivot en Asie pour les décennies à venir.

Dans une sorte d’échauffement jeudi, la première dame a organisé la visite de la fondation scientifique pour Modi, qui dirige l’une des plus grandes démocraties du monde avec environ 1,4 milliard d’habitants. Elle emmène généralement le conjoint d’un dirigeant en visite lors d’une sortie dans la région de Washington, mais Modi voyageait seule.

Par la suite, la première dame est retournée à la Maison Blanche pour dévoiler le décor et le menu du dîner d’État de jeudi, qui se tient dans un pavillon temporaire érigé sur le terrain sud de la Maison Blanche. Elle a fait appel à une chef invitée, Nina Curtis, spécialisée dans la cuisine à base de plantes, pour travailler sur les trois plats du dîner avec le personnel de cuisine de la Maison Blanche. Modi est végétarien.

Le violoniste Joshua Bell divertira les invités après le dîner.

Jill Biden est une enseignante de carrière dans un collège communautaire qui a joué un rôle important en aidant l’administration de son mari à promouvoir l’apprentissage «lié à la carrière» comme alternative à quatre années d’études collégiales.

À la fondation scientifique, la première dame et Modi ont rencontré des étudiants des États-Unis et de l’Inde et ont participé à une conversation modérée.

Les présidents de la France et de la Corée du Sud se sont rendus aux États-Unis pour des visites d’État officielles en décembre 2022 et avril de cette année, respectivement.

Darlene Superville, Associated Press