Jill Biden a critiqué après avoir qualifié les Latinos de “tacos pour le petit-déjeuner”

La première dame a fait face à un contrecoup sur une métaphore comparant les Hispaniques à un plat mexicain

La Première Dame Jill Biden a été critiquée après avoir déclaré que les Latinos s’apparentaient à “tacos du petit déjeuner,” avec une importante organisation militante hispanique rejetant la remarque comme un stéréotype irrespectueux tandis que les critiques conservateurs se moquaient de la comparaison.

S’exprimant lors d’un événement annuel pour UnidosUS – le plus grand groupe de défense des Latinos du pays – au Texas lundi, Biden a salué les efforts du président de l’organisation, Raul Yzaguirre, tentant de dessiner des métaphores colorées pour illustrer la diversité des Hispaniques.

“Raul a aidé à construire cette organisation en sachant que la diversité de cette communauté – aussi distincte que les bodegas du Bronx, aussi belle que les fleurs de Miami et aussi unique que les tacos du petit-déjeuner ici à San Antonio – est votre force”, dit la première dame, tirant un léger rire de la foule.

Une fois de plus, le Dr Jill Biden massacre la langue espagnole dans le but de se plier à une circonscription cliente (le Conseil national de l’organisation FKA de La Raza). Je bénis par la présente votre chronologie avec l’interprétation de “bodega” par le Dr Jill. pic.twitter.com/Z4FSXtlUMe – Jorge Bonilla (@BonillaJL) 11 juillet 2022

Alors que les opposants conservateurs ont rapidement visé le clip, certains ont fustigé la prononciation bâclée de Biden de “bodega” (petits dépanneurs appartenant souvent à des Latinos communs à New York), l’Association nationale des journalistes hispaniques a offert une critique plus sérieuse, insistant “nous ne sommes pas des tacos.”

“L’utilisation de tacos pour le petit-déjeuner pour essayer de démontrer le caractère unique des Latinos à San Antonio démontre un manque de connaissances culturelles et de sensibilité à la diversité des Latinos dans la région”, a déclaré le groupe dans un déclarationajouter “Notre héritage en tant que Latinos est partagé par une variété de diasporas, de cultures et de traditions alimentaires, et ne doit pas être réduit à un stéréotype.”

Christina Pushaw, attachée de presse du gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, argumenté il y aurait eu un “effondrement des médias du régime” si un conservateur avait fait des commentaires similaires, tandis qu’un assistant du sénateur Ted Cruz (R-Texas) a demandé si l’un des rédacteurs de discours de Biden avait “a gagné un pari pour avoir amené la première dame à dire quelque chose comme ça.”

Le taux d’approbation du président Joe Biden parmi les Hispaniques a pris un coup majeur ces derniers mois, passant de 55% l’année dernière à seulement 26% en mai, selon un sondage réalisé par l’Université Quinnipiac. On ne sait pas ce qui explique la baisse des chiffres, mais les démocrates progressistes ont critiqué les politiques frontalières de l’administration, y compris une décision lundi d’étendre les protections juridiques à certains migrants vénézuéliens qui ont fui leur pays d’origine vers les États-Unis.

