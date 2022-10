Jigsaw de Google, avec l’argent du gouvernement américain, apporte un VPN en Iran

Bien que Yasmin Green ait fui l’Iran avec ses parents à l’âge de 3 ans, elle n’a jamais été aussi impliquée dans les luttes de son peuple. Récemment élevé au poste de directeur général d’une équipe de recherche d’élite chez Google, Green, aujourd’hui âgé de 40 ans, a recentré ce New York groupe, connu sous le nom de Jigsaw, pour aider les populations opprimées ainsi que pour repousser les attaques contre des sociétés plus ouvertes.

Aujourd’hui, l’un des produits de l’unité, un réseau privé virtuel (VPN) gratuit qui permet aux utilisateurs de masquer leurs traces Internet mieux que la plupart des versions payantes, fait son apparition en Iran, aidant les participants aux manifestations les plus répandues depuis des années à échapper à une répression croissante des communications. Les manifestations font rage depuis des semaines après la mort en garde à vue d’une femme de 22 ans arrêtée par la “police des mœurs” pour avoir trop montré ses cheveux. Les forces de sécurité ont tué des dizaines de personnes, beaucoup plus de détracteurs ont été arrêtés et d’autres ont peur de communiquer.

Le VPN, appelé Outline, est disponible seul sous forme d’application ou de téléchargement Web et dans des versions distribuées par des tiers tels que nthLink, une société qui reçoit un financement du gouvernement américain. La société affirme que les utilisateurs mensuels d’Outline en Iran ont décuplé en deux mois, pour atteindre 2,4 millions d’appareils uniques en septembre.

Le soutien du gouvernement à nthLink intervient alors que l’administration Biden intensifie ses efforts pour aider les Iraniens qui soutiennent les manifestations. Les hauts responsables de la Maison Blanche ont déclaré qu’ils essayaient de tirer les leçons des manifestations iraniennes de 2009 sur les élections contestées, lorsque les forces gouvernementales ont brutalement réprimé, mais l’administration Obama n’a pas pesé publiquement pendant les premiers jours des manifestations avant de finalement condamner le gouvernement iranien.

Cette fois-ci, la Maison Blanche a adopté une position plus ferme dès le début, mais veille à ne pas détourner l’attention des manifestants iraniens, a déclaré un haut responsable de la Maison Blanche sous couvert d’anonymat pour discuter de conversations privées. Les responsables américains estiment qu’ils peuvent être très utiles aux manifestants par le biais de leurs messages publics et en incitant les entreprises technologiques à fournir des services – en particulier des outils de communication personnels, tels que WhatsApp et Signal – alors que le gouvernement iranien continue de réprimer.

Dans le cadre de cet effort, la Maison Blanche a assoupli les sanctions et a clairement indiqué aux autres entreprises technologiques qu’elles souhaitaient qu’elles servent ceux en Iran qui ne sont pas liés au gouvernement.

Dans le même temps, des groupes à but non lucratif, y compris ceux derrière le messager crypté Signal et le le système de communication Internet alternatif Tor, redoublent d’efforts dans un jeu du chat et de la souris avec des forces de surveillance iraniennes sophistiquées. Signal a recruté des volontaires pour exploiter ce que l’on appelle des serveurs proxy qui agissent comme intermédiaires pour cacher l’utilisation de Signal aux fournisseurs de télécommunications iraniens.

« Nous faisons ce qui est en notre pouvoir, et notre engagement est d’être prêts et disponibles lorsque les problèmes hors de notre contrôle seront résolus », a déclaré la présidente de Signal, Meredith Whittaker.

L’équipe de Green essaie de garder Outline efficace sous le nez des responsables iraniens.

Le fondateur de Google, Larry Page, “avait l’habitude de dire que tous les produits Google devraient être comme une brosse à dents, où tout le monde l’utilise au moins deux fois par jour”, a déclaré Green dans sa première longue interview depuis sa promotion en juillet. « Nous avons changé la métaphore en airbag. Les gens n’en ont pas souvent besoin, mais quand ils le font, ils en ont absolument besoin pour travailler.

Green a précédemment supervisé le développement d’autres outils qui sont devenus importants au Moyen-Orient et dans sa diaspora, y compris une technique appelée la méthode de redirection, qui cible les personnes qui recherchent en ligne des moyens de rejoindre des groupes extrémistes avec une contre-programmation, comme des témoignages de parents en deuil. de kamikazes morts. Jigsaw propose également Intra, une application Android permettant d’accéder aux sites Web bloqués.

Peu de temps après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Jigsaw a commencé à s’efforcer de “pré-superposer” les faux récits anticipés sur les réfugiés ukrainiens entrants, un projet qui, selon Green, s’étendra à d’autres régions dans le but de protéger les gens contre la désinformation.

“En matière de cybersécurité, de mésinformation et de désinformation, de harcèlement et d’extrémisme, nous sommes convaincus que nous pouvons continuer à innover là-bas”, a déclaré Green.

Outline est basé sur des projets open source précédents et rend son code public, rassurant ceux qui s’inquiètent des portes dérobées.

Son adoption rapide en Iran a été particulièrement gratifiante pour Green en tant que retour virtuel dans un pays avec lequel elle s’est réengagée après les attentats terroristes de 2001 aux États-Unis, elle l’a entendu décrit comme faisant partie d’un Axe du Mal. À l’époque, vivant en Angleterre et se considérant comme britannique, elle a commencé à rendre visite à des parents en Iran, à apprendre comment ils voyaient le monde et à réfléchir plus tard à la façon dont la technologie pourrait les aider.

“Il y a une peur et un asservissement qui ne sont pas familiers” aux Occidentaux, dit-elle.

De retour au travail chez Google, elle a constaté que les connaissances aidaient à susciter l’intérêt pour trouver des moyens d’aider à briser les limites gouvernementales en matière de communication. “Le simple fait que je sois dans la pièce a changé la nature de la discussion”, a-t-elle déclaré. “Je plaidais pour l’Iran.”

Marié à un cinéaste juif, Green siège également au conseil d’administration de l’Anti-Defamation League, une organisation à but non lucratif connue pour lutter contre l’antisémitisme qui lutte également contre le harcèlement et l’extrémisme.

Après avoir occupé d’autres rôles dans l’entreprise, en 2011, elle a rejoint l’incarnation précédente de Jigsaw, Google Ideas, en tant que première employée sous Jared Cohen, un ancien évangéliste technologique du Département d’État proche du PDG de l’époque, Eric Schmidt. Elle a été attirée en partie par le travail que Cohen avait fait pour soutenir les manifestations iraniennes de 2009, a rappelé Scott Carpenter, cadre de Jigsaw, et elle a aidé à recruter des ingénieurs d’autres parties de l’entreprise en affirmant que Outline était plus avancé qu’il ne l’était réellement.

“Faites-le jusqu’à ce que vous le fassiez”, a expliqué Green. “Rien n’apporte l’approbation comme l’élan.”

Green a obtenu le poste le plus élevé cette année après le départ de Cohen pour une banque d’investissement.

Alors que Google a augmenté son investissement dans le groupe, cela ne signifie pas que toutes ses expériences sont adoptées par Google proprement dit, l’une des sociétés les plus puissantes au monde, ou ses sociétés sœurs au sein de la société mère Alphabet. YouTube, pour sa part, reste une source constante de matériel radicalisant. Green a déclaré que certains des travaux de Jigsaw ont influencé les politiques de YouTube, mais aucune unité ne donnerait de détails.

La mission de Jigsaw en Iran est différente de ce qu’elle fait dans la plupart des pays parce que le gouvernement iranien et la population sont technologiquement avancés. Selon certains rapports, une majorité d’Iraniens utilisent déjà des VPN pour dissimuler les sites qu’ils visitent sur le Web.

Mais si trop de personnes utilisent le même serveur comme base pour un VPN, le trafic vers ce serveur se démarquera et les opérateurs gouvernementaux le bloqueront, selon Gustaf Björksten, technologue en chef chez Access Now, à but non lucratif. “Les VPN qui sont suffisamment grands pour être identifiés par les autorités comme une cible, mais pas assez grands pour avoir un pool de serveurs important et en constante évolution, sont plus susceptibles d’être effectivement bloqués”, a déclaré Björksten par e-mail.

Outline est simple à installer et la version de nthLink ajoute plus de facilité et de flexibilité. Permet à une personne d’exécuter un VPN à partir d’un serveur à la maison ou d’un serveur basé sur un fournisseur de cloud tel que Digital Ocean, qui est dans la configuration par défaut d’Outline. Les utilisateurs peuvent envoyer des clés pour accéder à une poignée d’amis de confiance, en gardant l’utilisation globale sous le radar.

Mais ce n’est pas parfait. Outline est détecté dans de nombreux cas, en particulier lorsque les Iraniens utilisent Digital Ocean, a déclaré Amir Rashidi, directeur des droits numériques et de la sécurité chez Miaan Group, une organisation à but non lucratif centrée sur l’Iran au Texas. “Ils bloquent tous les canaux de communication”, a déclaré Rashidi, y compris WhatsApp de Meta et même certains jeux dont les dissidents utilisaient la fonction de messagerie pour communiquer. “Nous avons besoin que les développeurs étudient comment l’Iran bloque leurs outils.”

Rashidi a dit plus loin un assouplissement des sanctions américaines pourrait aider : les entreprises du cloud seraient alors plus disposées à accepter des paiements depuis l’Iran, ce qui aiderait les communications dissidentes. Le responsable de la Maison Blanche a déclaré que les États-Unis avaient déjà prévu des exceptions pour les paiements pour les outils de communication personnels, mais a reconnu que certaines entreprises étaient trop prudentes dans leur application.

Elon Musk a récemment tweeté que son service Starlink fonctionnait en Iran, mais il n’a pas précisé le nombre de récepteurs dans le pays. La Maison Blanche a déclaré que le chiffre était faible.