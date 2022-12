“Jiggle Jiggle” reconnu comme l’une des 10 meilleures chansons de TikTok en 2022

TikTok a le pouvoir de transformer tout et n’importe quoi en “viral”. L’application permet aux utilisateurs de synchroniser les lèvres de n’importe laquelle des pistes populaires et de faire partie de la tendance que le monde veut voir. Peut-être que divers artistes sont reconnus grâce à la plateforme qui est appréciée par beaucoup. Bien que l’application ait été interdite en Inde, elle attire toujours des gens du monde entier qui en ont fait une machine à succès. Après avoir publié ses propres listes de fin d’année des chansons et des artistes les plus populaires sur le support, TikTok a annoncé les noms qui ont battu des records et trouvé un public massif pour leur talent. Parmi eux se trouve le morceau de rap de Louis Theroux qui a été remixé en hymne de club par les producteurs Duke & Jones. Oui, ce n’est autre que ” Jiggle Jiggle !”

La chanson de rap de Louis Theroux qui disait “Mon argent ne tremble pas, il se plie / J’aime te voir remuer remuer, c’est sûr” a été reconnue comme l’une des chansons les plus jouées de l’année 2022 sur TikTok. ‘Se trémousser ‘ a terminé l’année en tant que huitième chanson la plus jouée de l’application. Selon la BBC, la piste a généré plus de six millions de vidéos sur l’application vidéo courte. Des stars telles que Shakira et le groupe de filles coréennes BLACKPINK ont également dansé sur la chanson qui dépeint sa popularité dans le monde entier.

Nicky Youre ‘Toit ouvrant’ en tête de la liste des 10 chansons les plus populaires en 2022 tandis que Yung Lean ‘Bande de ginseng 2022’ suivi pour devenir la deuxième chanson la plus jouée sur l’application.

Pendant ce temps, le voyage de rap de Louis Theroux a commencé en février 2022 lorsqu’il est apparu dans Amelia Dimoldenberg’s Date de la boutique de poulet série. On a demandé au présentateur de télévision et réalisateur de documentaires s’il se souvenait du rap qu’il avait écrit pour un épisode de Weird Weekends axé sur le rap gangster. Il a ensuite obligé le public avec les paroles désormais immortelles qui ont été choisies par Dukes & Jones qui en ont fait une piste de danse. ‘Jiggle Jiggle’ est devenu populaire après que les interprètes Jess Qualter et Brooke Blewitt aient chorégraphié la chanson qui a maintenant amassé plus de 67 millions de vues.

Theroux a enregistré une version professionnelle de la chanson à la demande de Duke & Jones. Le présentateur a déclaré au New York Times qu’il avait des sentiments mitigés à propos de ‘Jiggle Jiggle’ devenir viral. Cependant, il s’est exclamé: “Parfois, les meilleures choses dans lesquelles je m’implique, à la fois dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, sont celles qui me donnent de l’anxiété.”

