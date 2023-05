Jidenna, auparavant polyamoureuse, parle de sa relation actuelle

« Classic Man » Jidenna est dans une relation plus traditionnelle après avoir exploré la polygamie. « Les femmes avec qui je sortais, j’ai arrêté. J’ai fermé toutes ces portes », a-t-il récemment révélé.

Plus tôt cette semaine, l’artiste a discuté avec Ebro Darden sur Apple Music 1 de son dernier album « Me You & God » et de la façon dont il navigue dans l’espace gris entre monogamie et polyamour dans sa relation.

Le rappeur / chanteur toujours honnête a exprimé sa préférence pour les relations polyamoureuses pendant des années et a déclaré que sa relation actuelle avait commencé de cette façon, mais avait rapidement évolué.

Jidenna a partagé que son amour actuel avait initialement deux petits amis lors de leur première rencontre et qu’il n’en était pas dérangé.

« Nous venons tous les deux de situations non monogames », a déclaré Jidenna à Ebro. «Je l’ai rencontrée, elle avait essentiellement eu deux petits amis et elle était amoureuse des deux. Et elle m’a dit le deuxième jour, après que nous ayons dansé sur Marvin Gaye au coucher du soleil, je me suis dit : « Merde ! Je pourrais l’aimer.

Cette révélation aurait été une rupture pour la plupart des hommes, mais le chanteur de « Chief Don’t Run » était captivé et en paix sachant que sa nouvelle flamme ne serait pas incertaine de son statut de polygame.

« Je suis avec parce que j’ai rencontré mon match », a déclaré Jidenna. « D’habitude, j’ai l’habitude de dire : « Hé, je sors d’une relation. J’avais deux copines. Et beaucoup de femmes étaient très terrifiées par cela. « Oh, tu te prends pour un proxénète. Tu n’es qu’un proxénète sophistiqué. C’est ce mot polyamoureux. Mais en la rencontrant, je savais qu’elle avait déjà vécu une expérience similaire », a-t-il partagé.

L’artiste Wondaland a ajouté,

« … mec, nous avons construit assez longtemps, ces relations ont en quelque sorte suivi leur chemin. Les femmes avec qui je sortais, j’ai arrêté. J’ai fermé toutes ces portes. Alors maintenant, il n’y a plus que nous. Est-ce la monogamie ou est-ce monogame ? Peut-être que vous pouvez l’appeler ainsi. Mais je sais juste que nous sommes à ce stade… Nous sommes à un stade de construction des fondations. C’est tout ce qui m’importe.

Jidenna a également expliqué que les relations poly ne sont généralement pas ce que les gens les perçoivent et qu’elles sont souvent mal gérées par les participants.

« Les gens pensent que le polyamour est automatiquement ouvert à la déchirure. Nan, mec. Comme construire avec une seule personne. Les gens essaient d’ajouter trop vite. Ils ont soif. Je n’ai pas soif. Je veux construire pendant, ça pourrait prendre des années, qui sait. Et nous ne pouvons jamais ouvrir. Je me réserve ce droit. Ou cela peut être dans 10 ans, ou cela peut être dans un an.

L’homme de la Renaissance dit qu’être un modèle pour les formes alternatives de masculinité fait partie de son objectif et qu’il est important que les hommes sachent que c’est une longue histoire d’hommes qui expérimentent des modes traditionnellement réservées aux femmes.

« Vous parlez d’héritage. Je crois qu’une partie de mon héritage est de montrer spécifiquement aux hommes hétérosexuels cis qu’il existe d’autres façons d’être un homme. Il y a d’autres façons d’être masculin. Et ces autres moyens ne sont pas tous nouveaux. Ils sont anciens. Regardez d’autres images ou des livres d’histoire sur la façon dont les hommes se sont présentés, de quoi ils ont pu parler. C’était différent avec le temps. » « Et ce n’est pas comme si nous étions la première génération à avoir des personnes au genre fluide. Nous ne sommes pas la première génération à avoir des hommes portant des jupes au Met Gala. Vous savez ce que je veux dire? En fait, les jupes sont partout dans le monde, mon frère. Le pantalon, le pantalon que la plupart d’entre nous portons en tant qu’hommes était un petit secteur de la société. La plupart des gens portaient de longues tuniques, différents Polynésiens, même jusqu’en Écosse. Le côté de ma mère est le Royaume-Uni. Donc, je veux juste partager avec les gens, en particulier les jeunes garçons, qu’il existe différentes façons d’être différents archétypes que vous pourriez suivre pour être un homme.

Jidenna a également déclaré qu’il avait enlevé son « masque » pour son prochain album et avait estimé qu’il était impératif de se réinventer, bien qu’il ait remis en question sa décision.

« Je ne voulais pas simplement offrir de la musique que les gens attendaient. Je suis un peu rebelle comme ça, pour le meilleur et pour le pire. C’est peut-être un coup terrible, tu vois ce que je veux dire ? Musicalement, c’est incroyable.

Jidenna a réalisé son nouveau projet, « Me You & God », alors qu’il vivait dans un ranch pendant la pandémie et a partagé que lui et sa fille étaient tombés amoureux comme des « petits enfants » pendant cette période. L’artiste affirme que son nouvel amour l’a aidé à « terminer l’album » et a rappelé un moment romantique partagé sur une plage de LA.

« Je cherchais quelqu’un, quelque chose, une réinvention, un but, une passion. Et Dieu merci, mec, je l’ai trouvée sur une plage à Los Angeles et une fois que nous nous sommes rencontrés, c’était un enveloppement, mon frère. On s’est tenu la main la première fois qu’on s’est rencontrés comme des petits enfants, mon pote, quand tu marches et qu’ensuite tes mains se brossent les dents ? Vous êtes comme, « Oh, je suis sur le point de tenir? » Oh. J’ai eu ce sentiment », se souvient-il.

Il a continué,

« Il y a eu un feu de joie. Heureusement, comme l’homme, certaines personnes n’ont jamais ce sentiment, mais j’ai eu ça quelques fois. Mon frère m’a dit : « Tu tombes amoureux trois fois et c’est tout. Assurez-vous donc que la troisième fois est un charme. Et c’est ma troisième fois. Alors oui, mec, elle m’a aidé à finir l’album. J’ai commencé l’album avec une certaine intention, mais je suis sorti de l’autre côté. Donc, l’album m’emmène et j’espère que l’auditeur, à travers un voyage de départ dans cette f — scène adjacente de garçon.

Il semble que l’amour et la carrière s’alignent pour Jidenna et si vous êtes un fan de l’artiste éclectique, vous pouvez vous procurer une copie de son dernier album.