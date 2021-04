JIB vs BRE Dream11 Prédiction de l’équipe et suggestions pour le match d’aujourd’hui no. 10 entre Jinnah Brescia et Brescia CC Pour ECS T10 – Brescia: Le 10e match du tournoi T10 en cours doit être joué entre Jinnah Brescia et Brescia CC. Jinnah Brescia est en tête du tableau des points avec deux victoires en quatre matches alors que les deux autres n’ont produit aucun résultat. En revanche, Brescia CC a remporté ses deux matches disputés jusqu’à présent pour occuper la deuxième place.

Cinq équipes italiennes participent au tournoi qui a débuté le 12 avril. Les équipes sont Brescia CC, Cividate, Janjua Brescia, Jinnah Brescia et Pak Lions Ghedi avec 24 matchs programmés sur six jours.

Détails de la diffusion en direct JIB vs BRE

La diffusion en direct du match ECS T10- Brescia 2021 Jinnah Brescia vs Brescia CC sera disponible sur le site FanCode et son application.

Détails du match JIB vs BRE

Le match entre Jinnah Brescia et Brescia CC se jouera le mercredi 14 avril au JCC Brescia Cricket de Brescia. Le concours débutera à 14h30 IST.

Prédiction de l’équipe JIB vs BRE Dream11

Imad Khan (capitaine), Faheem Nazir (vice-capitaine), Hassan Ahmad, Nisar Ahmed, Janaka Wass, Babar Hussain, Anwar Attieq, Muhammad Amir Jafri, Muhammad Imran, Rukhsar Ahmed, Faisal Shah

XIs probables JIB vs BRE

Jinnah Brescia: Ahmed Abrar Bilal, Hasnat Ahmed, Ahmed Nisar, Nawaz Sharukh, Ahmad Hassan, Muhammad Rizwan, Muhammad Sajjad, Ghulam Farid, Muhammad Imran, Faheem Nazir, Ahmed Rukhsar

Brescia CC: Atta Ullah, Babar Hussain, Yasir Nawaz, Ammad Khan, Shadnan Khan, Imran Naveed, Javed Muhammad, Naseer Hussain, Qulb Sajjad, Imad Khan, Basharat Ali

Équipes complètes JIB vs BRE

Jinnah Brescia: Azhar Hussain, Humza Ishtiaq, Sukhwinder Singh, Arsalan Shahid, Mirza Ahmed, Atif Mehmood, Nawaz Sharukh, Hussain Abubakar, Shahrukh Butt, Ghulam Farid, Ahmad Hassan, Hasnat Ahmed, Hasan Ali, Charith Fernando, Harsha Wass, Jan Wassaka, Muhammad Imran , Abrar Bilal, Faheem Nazir, Ahmed Rukhsar, Muhammad Rizwan, Ahmed Nisar, Muhammad Sajjad

Brescia CC: Muhammad Jafri, Zai Mushtaq, Zain Haider, Ammad Khan, Anwar Attieq, Imran Naveed, Javed Muhammad, Shadnan Khan, Ahsan Akbar, Aliraza Qaisar, Basharat Ali, Faisal Shah, Muhammad Iqbal, Naseer Hussain, Bab Yasir Nawaz, Attarat Uussain , Imad Khan, Naveed Chaudhary, Qulb Sajjad, Ranjah Hammad, Rizwan Muhammad, Ali Raza

