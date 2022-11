Jiang Zemin, qui a guidé l’essor économique de la Chine, est décédé

BEIJING (AP) – Jiang Zemin, qui a sorti la Chine de son isolement après que l’armée eut écrasé les manifestations pro-démocratie de la place Tiananmen en 1989 et soutenu les réformes économiques qui ont conduit à une décennie de croissance explosive, est décédé mercredi. Il avait 96 ans.

Jiang, qui a été président pendant une décennie jusqu’en 2003 et a dirigé le Parti communiste au pouvoir pendant 13 ans jusqu’en 2002, est décédé d’une leucémie et d’une défaillance d’organes multiples à Shanghai, ont rapporté les médias officiels. Le parti l’a déclaré “grand révolutionnaire prolétarien” et “combattant communiste éprouvé depuis longtemps”.

Sa mort survient après que le parti a fait face à sa manifestation publique d’opposition la plus répandue depuis des décennies lorsque la foule a appelé le dirigeant Xi Jinping à démissionner lors des manifestations du week-end contre les contrôles antivirus.

Choix surprise de diriger un parti communiste divisé après les troubles de 1989, Jiang était initialement considéré comme un chef de transition. Il était sur le point de prendre sa retraite avec un mandat du chef suprême de l’époque, Deng Xiaoping, pour rassembler le parti et la nation. Mais il s’est avéré transformateur.

En 13 ans en tant que secrétaire général du Parti communiste, le poste le plus élevé en Chine, il a guidé l’ascension du pays vers la puissance économique mondiale en accueillant les capitalistes dans le parti et en attirant les investissements étrangers après l’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce.

Il a présidé à l’ascension de la nation en tant que fabricant mondial, à la fin virtuelle de la domination coloniale européenne avec le retour de Hong Kong de la Grande-Bretagne et de Macao du Portugal, et à la réalisation d’un rêve longtemps caressé de gagner le droit d’accueillir les Jeux Olympiques.

Alors même que la Chine s’ouvrait à l’extérieur, le gouvernement de Jiang a étouffé la dissidence. Il a emprisonné des militants des droits de l’homme, du travail et pro-démocratie et a interdit le mouvement spirituel Falun Gong, que le parti au pouvoir considérait comme une menace à son monopole sur le pouvoir.

L’ancien directeur de l’usine de savon a couronné sa carrière avec la première succession ordonnée de l’ère communiste, se retirant pour une génération plus jeune sous son successeur, Hu Jintao.

Jiang a renoncé à son dernier titre officiel en 2004 mais est resté une force dans les coulisses.

Après avoir quitté la présidence, Jiang a cherché à conserver son influence en conservant le titre de président de la Commission militaire centrale, qui supervise les 2 millions de membres des forces armées chinoises. Cet arrangement était maladroit dès le début, et Jiang a finalement cédé le bureau à la fin de 2004 au milieu de plaintes selon lesquelles il risquait de diviser le gouvernement en cas de crise.

Jiang a continué à avoir son mot à dire dans la sélection du personnel clé grâce à son vaste réseau de contacts, dont la carrière avait bénéficié du patronage de l’ancien président.

Bien que Hu n’ait pas été son choix personnel de successeur, Jiang a été considéré comme ayant réussi à élever plusieurs alliés au tout-puissant Comité permanent du Politburo qui a pris ses fonctions en 2012 avec Xi à la barre.

En public, Jiang avait souvent une silhouette exubérante. Il jouait du piano et aimait chanter. Orateur hésitant mais déterminé de l’anglais, il récitait le discours de Gettysburg pour les visiteurs étrangers et lors d’une visite en Grande-Bretagne, il tenta d’inciter la reine Elizabeth II à chanter au karaoké.

Mais le dirigeant corpulent et à lunettes a également montré qu’il était un combattant politique acharné qui a défié les prédictions selon lesquelles son mandat à la tête de la Chine serait de courte durée.

Jiang est né le 17 août 1926 dans la riche ville orientale de Yangzhou. Les biographies officielles passent sous silence les origines de la classe moyenne de sa famille, s’attardant plutôt sur son oncle et père « adoptif », Jiang Shangqing, l’un des premiers révolutionnaires tué au combat en 1939.

Après avoir obtenu son diplôme du département des machines électriques de l’Université Jiaotong à Shanghai en 1947, Jiang a gravi les échelons des industries contrôlées par l’État. Il a travaillé dans une usine alimentaire, puis dans la fabrication de savon et plus tard, dans la plus grande usine automobile de Chine.

Comme de nombreux responsables technocratiques, Jiang a passé une partie de la révolution culturelle radicale de Mao en tant qu’ouvrier agricole.

Son ascension professionnelle a rapidement repris et, en 1983, il a été nommé ministre de l’industrie électronique, un secteur clé mais arriéré que le gouvernement réformiste espérait relancer en invitant les investissements étrangers. En tant que maire de Shanghai dans les années 1980, Jiang a impressionné les visiteurs étrangers en tant que représentant d’une nouvelle race de dirigeants chinois tournés vers l’extérieur.

Deng a choisi Jiang comme secrétaire général du parti en 1989 pour remplacer Zhao Ziyang, qui était sympathique aux manifestants de Tiananmen et a été purgé.

Jiang laisse dans le deuil ses deux fils et sa femme, Wang Yeping, qui travaillaient dans les bureaucraties gouvernementales en charge des industries d’État.

Joe Mcdonald, l’Associated Press