Jiang Zemin, dirigeant chinois après les manifestations de la place Tiananmen, décède à 96 ans

Le capitalisme sauvage que M. Jiang et M. Zhu ont encouragé a créé un large fossé riches-pauvres tout en sortant un grand nombre de personnes de la pauvreté, et il a nourri une culture de corruption officielle et de copinage.

“D’une certaine manière, ce fut le début de cette attitude de vivre et de laisser vivre envers la corruption que Xi Jinping se retrouve maintenant à attaquer”, a déclaré Joseph Fewsmith, professeur à l’Université de Boston qui étudie la politique de leadership chinois.

Influencer

Au moment où M. Jiang a pris sa retraite de la direction du parti en 2002 et de la présidence en 2003, son influence et son estime de soi avaient tellement gonflé qu’il était réticent à quitter la scène politique. (Son successeur, Hu Jintao, avait déjà été désigné par M. Deng.)

M. Jiang s’est attardé en tant que président de la Commission militaire centrale du parti, supervisant l’Armée populaire de libération jusqu’en 2004, puis a continué à jouer un rôle secondaire dans les promotions. Des initiés du parti ont déclaré que M. Jiang avait utilisé son influence pour façonner la composition de la direction dont M. Xi a hérité lorsqu’il est devenu chef du parti en novembre 2012.

En août 2015, le Quotidien du Peuple, le journal phare du parti, a publié un avertissement inhabituellement brutal selon lequel les dirigeants à la retraite devraient rester en dehors de la politique et se « calmer » comme une tasse de thé après le départ d’un invité. Le commentaire a attisé les rumeurs selon lesquelles M. Xi avait été contrarié par les efforts de M. Jiang pour exercer le pouvoir dans les coulisses, mais les deux hommes sont apparus peu après sur la tribune avec l’ancien président Hu Jintao lors d’un défilé militaire à Pékin.

Mais l’influence de M. Jiang et de sa coterie d’alliés, parfois connue sous le nom de Shanghai Faction, s’est estompée au cours de la dernière décennie. Lors d’un congrès du Parti communiste le mois dernier, M. Xi a installé un nouveau comité permanent du Politburo, les sept hommes qui dirigent la Chine, qui est entièrement composé de ses loyalistes, sans restes de fonctionnaires étroitement liés à ses prédécesseurs, M. Jiang et M. Hu.

“Jiang Zemin a continué à exercer une influence même après sa démission, mais cela a nui à sa réputation”, a déclaré M. Yang, l’historien de Pékin. “Il a fait ça parce qu’il était à l’aise avec le pouvoir, mais aussi parce qu’autour de lui, il y avait un cercle de personnes qui s’appuyaient sur lui et le gonflaient pour lui faire croire qu’il était indispensable.”