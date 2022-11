Jiang Zemin, ancien président de la Chine, est décédé

PÉKIN –

L’ancien président Jiang Zemin, qui a sorti la Chine de son isolement après que l’armée a écrasé les manifestations pro-démocratie de la place Tiananmen en 1989 et a soutenu les réformes économiques qui ont conduit à une décennie de croissance explosive, est décédé mercredi. Il avait 96 ans.

Jiang est mort d’une leucémie et d’une défaillance d’organes multiples à Shanghai, où il était ancien maire et secrétaire du Parti communiste, ont rapporté la télévision d’État et l’agence de presse officielle Xinhua.

Choix surprise de diriger un parti communiste divisé après les troubles de 1989, Jiang a vu la Chine traverser des changements historiques, notamment une relance des réformes axées sur le marché, le retour de Hong Kong de la domination britannique en 1997 et l’entrée de Pékin dans l’Organisation mondiale du commerce en 1997. 2001.

Alors même que la Chine s’ouvrait à l’extérieur, le gouvernement de Jiang a étouffé la dissidence. Il a emprisonné des militants des droits de l’homme, du travail et pro-démocratie et a interdit le mouvement spirituel Falun Gong, que le parti au pouvoir considérait comme une menace à son monopole sur le pouvoir.

Jiang a renoncé à son dernier titre officiel en 2004 mais est resté une force dans les coulisses des querelles qui ont conduit à la montée en puissance de l’actuel président Xi Jinping, qui a pris le pouvoir en 2012.

Xi a resserré le contrôle politique, écrasé le peu de dissidence restante de la Chine et réaffirmé la domination de l’industrie d’État.

Des rumeurs selon lesquelles Jiang pourrait être en mauvaise santé se sont répandues après avoir raté un congrès du parti au pouvoir en octobre au cours duquel Xi, la figure la plus puissante de Chine depuis au moins les années 1980, a rompu avec la tradition et s’est octroyé un troisième mandat de cinq ans en tant que chef.

Jiang était sur le point de prendre sa retraite en tant que chef du parti de Shanghai en 1989 lorsqu’il a été recruté par le chef suprême de l’époque, Deng Xiaoping, pour rassembler le parti et la nation. Il a succédé à Zhao Ziyang, qui a été renvoyé par Deng en raison de sa sympathie pour les manifestants de la place Tiananmen dirigés par des étudiants et a été assigné à résidence jusqu’à sa mort en 2005.

En 13 ans en tant que secrétaire général du parti, le poste le plus puissant de Chine, Jiang a guidé l’ascension du pays vers le pouvoir économique en accueillant les capitalistes dans le parti au pouvoir et en attirant les investissements étrangers après l’adhésion de la Chine à l’OMC. La Chine a dépassé l’Allemagne puis le Japon pour devenir la deuxième économie après les États-Unis.

Jiang a remporté un prix politique lorsque Pékin a été choisi comme site des Jeux olympiques d’été de 2008 après avoir échoué lors d’une précédente candidature.

Ancien directeur d’une savonnerie, Jiang a couronné sa carrière avec la première succession ordonnée de l’ère communiste, cédant son poste de chef du parti en 2002 à Hu Jintao, qui a également pris le titre cérémoniel de président l’année suivante.

Jiang a tenté de conserver son influence en restant président de la Commission militaire centrale, qui contrôle l’aile militaire du parti, l’Armée populaire de libération, forte de 2 millions de membres. Il a abandonné ce poste en 2004 à la suite de plaintes selon lesquelles il pourrait diviser le gouvernement.

Même après avoir quitté ses fonctions, Jiang avait une influence sur les promotions grâce à son réseau de protégés.

Il aurait été frustré que Deng ait choisi Hu comme prochain dirigeant, empêchant Jiang d’installer son propre successeur. Mais Jiang a été considéré comme ayant réussi à élever des alliés au Comité permanent de sept membres du parti, le cercle restreint du pouvoir en Chine, lorsque Xi est devenu chef en 2012.

Gras et hibou dans des verres surdimensionnés, Jiang était une figure exubérante qui jouait du piano et aimait chanter, contrairement à ses successeurs plus réservés, Hu et Xi.

Il parlait un anglais enthousiaste quoique hésitant et récitait le discours de Gettysburg pour les visiteurs étrangers. Lors d’une visite en Grande-Bretagne, il a tenté d’inciter la reine Elizabeth II à chanter au karaoké.

Jiang avait disparu de la vue du public et est apparu publiquement pour la dernière fois aux côtés des dirigeants actuels et anciens au sommet de la porte Tiananmen de Pékin lors d’un défilé militaire en 2019 célébrant le 70e anniversaire du parti au pouvoir.

Jiang est né le 17 août 1926 dans la riche ville orientale de Yangzhou. Les biographies officielles minimisent les origines de la classe moyenne de sa famille, mettant plutôt l’accent sur son oncle et père adoptif, Jiang Shangqing, un des premiers révolutionnaires qui a été tué au combat en 1939.

Après avoir obtenu son diplôme du département de machines électriques de l’Université Jiaotong de Shanghai en 1947, Jiang a gravi les échelons des industries contrôlées par l’État, travaillant dans une usine alimentaire, puis dans la fabrication de savon et la plus grande usine automobile de Chine.

Comme de nombreux responsables technocratiques, Jiang a passé une partie de la révolution culturelle ultra-radicale de 1966-76 en tant qu’ouvrier agricole. Son ascension professionnelle reprend et, en 1983, il est nommé ministre de l’industrie électronique, alors un secteur clé mais arriéré que le gouvernement espérait relancer en invitant les investissements étrangers.

En tant que maire de Shanghai de 1985 à 1989, Jiang a impressionné les visiteurs étrangers en tant que représentant d’une nouvelle race de dirigeants chinois tournés vers l’extérieur.

Combattant politique acharné, Jiang a défié les prédictions selon lesquelles son mandat en tant que dirigeant serait de courte durée. Il a consolidé le pouvoir en promouvant les membres de sa «faction de Shanghai» et en accordant à l’armée des augmentations annuelles en pourcentage des dépenses à deux chiffres.

Les dirigeants et PDG étrangers qui ont fui Pékin après la répression ont été persuadés de revenir.

Lorsque Deng est sorti de sa retraite en 1992 pour pousser à la relance d’une réforme de type marché face à l’opposition conservatrice après la répression de Tiananmen, Jiang a suivi.

Il a soutenu le Premier ministre Zhu Rongji, le numéro 3 du parti, qui a imposé des changements douloureux qui ont supprimé jusqu’à 40 millions d’emplois dans l’industrie d’État à la fin des années 1990.

Zhu a lancé la privatisation du logement urbain, déclenchant un boom de la construction qui a transformé les villes chinoises en forêts de gratte-ciel et propulsé la croissance économique.

Après 12 ans de négociations et un vol de Zhu à Washington pour faire pression sur l’administration Clinton pour obtenir son soutien, la Chine a rejoint l’OMC en 2001, consolidant sa position d’aimant pour les investissements étrangers.

Malgré une image publique géniale, Jiang a sévèrement traité les défis au pouvoir du parti au pouvoir.

Sa cible la plus médiatisée était le Falun Gong, un groupe de méditation fondé au début des années 90. Les dirigeants chinois ont été effrayés par sa capacité à attirer des dizaines de milliers d’adeptes, y compris des officiers militaires.

Les militants qui ont tenté de former un parti d’opposition pour la démocratie chinoise, une décision autorisée par la loi chinoise, ont été condamnés à des peines allant jusqu’à 12 ans de prison pour subversion.

“La stabilité avant tout”, a ordonné Jiang, dans une phrase que ses successeurs ont utilisée pour justifier des contrôles sociaux intensifs.

Il incombait à Jiang, debout aux côtés du prince Charles de Grande-Bretagne, de présider le retour de Hong Kong le 1er juillet 1997, symbolisant la fin de 150 ans de colonialisme européen. Le territoire portugais voisin de Macao a été restitué à la Chine en 1999.

Hong Kong s’est vu promettre l’autonomie et est devenu un tremplin pour les entreprises du continent vers l’étranger. Pendant ce temps, Jiang s’est tourné vers la coercition avec Taiwan, l’île autonome que Pékin dit faire partie de son territoire.

Lors de la première élection présidentielle directe à Taïwan en 1996, le gouvernement de Jiang a tenté d’intimider les électeurs en tirant des missiles sur les voies de navigation voisines. Les États-Unis ont répondu en envoyant des navires de guerre dans la région en signe de soutien.

Dans le même temps, le commerce entre le continent et Taiwan a augmenté pour atteindre des milliards de dollars par an.

Le boom économique de la Chine a divisé la société en gagnants et en perdants alors que des vagues de résidents ruraux ont migré vers des emplois d’usine dans les villes, l’économie a été multipliée par sept et les revenus urbains presque autant.

Les protestations, autrefois rares, se sont propagées alors que des millions de personnes perdaient des emplois dans l’État et que les agriculteurs se plaignaient de la hausse des taxes et des frais. Les taux de divorce ont grimpé. La corruption a prospéré.

L’un des fils de Jiang, Jiang Mianheng, a courtisé la controverse à la fin des années 1990 en tant que négociant en télécommunications et plus tard président de la compagnie de téléphone China Netcom Co.

Les critiques l’ont accusé d’avoir abusé du statut de son père pour promouvoir sa carrière, une plainte courante contre les enfants des chefs de parti.

Jiang Mianheng, titulaire d’un doctorat. de l’Université de Drexel, a ensuite occupé des postes universitaires de premier plan, notamment celui de président de l’Université de ShanghaiTech dans l’ancienne base du pouvoir de son père.

Jiang laisse dans le deuil ses deux fils et sa femme, Wang Yeping, qui travaillaient dans les bureaucraties gouvernementales en charge des industries d’État.