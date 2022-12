Jhoome Jo Pathaan : Shah Rukh Khan, la chanson de Deepika Padukone reçoit une réponse mitigée ; certains louent son butin, d’autres l’appellent un désastre

La chanson de Jhoome Jo Pathaan est sortie et elle a reçu des réponses mitigées. Shah Rukh Khan et Deepika Padukone le tuent avec leur butin, mais cela n’a pas nécessité d’attirer autant d’attention par rapport à la chanson Besharam Rang. Les paroles de la chanson ne sont pas faciles à obtenir des auditeurs enregistrés et cela peut prendre du temps. Alors que SRK essaie beaucoup et fait de son mieux pour danser, la chanson dans son ensemble ne vous laissera pas impressionné, mais ce qui attire vos yeux, ce sont les regards tueurs de Shah Rukh Khan. Il a l’air trop suave et vous ne pouvez pas le quitter des yeux.

Une autre chanson de #pathaan et @iamsrk est tellement bave digne dans la chanson. Il est à son meilleur jamais, j’ai hâte de voir le film !! Chaque chanson élève la barre. ?? https://t.co/ApgDG4ynhq Meera Chopra (@MeerraChopra) 22 décembre 2022

Un utilisateur a écrit : « Itne bekaar gaane bana rahe ho movie acchi honni chaahiye, nhi toh paise bekar jaayenge ». Un autre utilisateur a commenté, ” Sans aucun doute un blockbuster”. Alors que les fans ne peuvent pas arrêter de jaillir sur les regards de Shah Rukh Khan.

Regardez la vidéo de Shah Rukh Khan tuant à Jhoome Jo Pathaan avec Deepika Padukone

La superstar elle-même s’est rendue sur Twitter pour partager le premier aperçu de la chanson et c’est ainsi que les fans réagissent.

Shah Rukh Khan et Deepika Padukone seront vus en train de romancer après Chennai Express et leur chimie ne fait que montrer pourquoi ils sont comptés comme l’un des jodis à l’écran les plus aimés de Bollywood. Tandis que Shah Rukh Khan fait son retour après quatre ans de congé sabbatique et Pathan va en valoir la peine. Le film devrait sortir le 25 janvier 2022 et les fans attendent de voir le film avec leur souffle baigné.