Jhone Y. Lucas présente “The Gen Zone” de FOX SOUL

Il y a un ÂME DE RENARDémission diffusée qui livre des commentaires politiques réactionnaires via l’esprit d’un millénaire.

“The Gen Zone” est une émission d’information hebdomadaire interactive animée par l’actrice et journaliste Jhone Y. Lucas. L’émission utilise une approche humoristique unique pour se rapporter aux utilisateurs des médias de la jeune génération et se concentre sur la politique nationale et internationale.

Dans ce climat politique actuel et à l’approche des élections de mi-mandat, FOX SOUL encourage les téléspectateurs à se connecter à l’émission de Lucas pour voir incorporer des moments viraux populaires et la culture des mèmes pour créer une plate-forme où la politique ne doit pas être ennuyeuse, mais amusante et toujours informatif.

Un communiqué de presse note que bien que jouer le rôle était sa vocation, Jhone’ a toujours considéré la politique comme l’art de la société, et impliquer sa génération était quelque chose qu’elle voulait continuer à faire. L’animatrice qui travaillait auparavant pour le commentateur politique de CNN Symone D. Sanders a commencé à héberger “The Gen Zone” en 2020, où elle la garde courageusement réelle et brute pour son public.

« The Gen Zone est un projet passion qui tient une place particulière pour moi car il est né d’une idée que j’ai créée avec ma mère, Desiree Gosein » dit le créateur et producteur Damien Douglas. “Le spectacle comblera un vide indispensable dans l’espace politique et de talk-show pour la génération Z, pour rester éveillé et conscient. Nous avons créé l’émission en 2020 et sommes ravis d’avoir trouvé une maison à FOX Soul, où ils produisent un contenu inestimable pour notre communauté.

“La politique affecte tous les aspects de notre vie quotidienne et ouvre la voie à l’éthique et à la moralité dans notre société”, déclare l’animateur Jhone Y. Lucas. « En tant que génération, nous ne pouvons plus nous permettre de NE PAS être informés des problèmes politiques de notre pays. Alors je me mobilise pour faire exactement cela. Je suis honoré d’être une voix qui non seulement concerne la génération Z, mais je crois que ce que nous faisons sert un objectif plus large. Notre avenir en dépend.”

La série a été créée le 11 octobre et diffuse de nouveaux épisodes chaque semaine le mardi à 18h00 (PT)/21h00 (ET).

Instagram : @thegenzone

Facebook : @thegenzone.us

YouTube : la zone de génération