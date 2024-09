J’hésitais à acheter l’Apple Watch 10, mais ces 3 fonctionnalités m’ont fait changer d’avis

Kerry Wan/ZDNET

L’Apple Watch est l’une des montres intelligentes les plus populaires et son intégration à l’écosystème Apple en fait un incontournable pour les fans d’iPhone. Apple a récemment organisé son événement annuel de septembre, annonçant une nouvelle gamme de iPhone 16, AirPods 4et Apple Watch série 10maintenant disponible en précommande.

De nombreuses fonctionnalités sont intégrées à la nouvelle mise à niveau de l’Apple Watch, qui marque le 10e modèle de montre connectée de la société, y compris ce qui semble être l’une des plus grandes refontes à ce jour. Voici ce que nous attendons avec impatience de la nouvelle Apple Watch :

1. L’une des plus grandes refontes de l’Apple Watch jamais réalisées

Kerry Wan/ZDNET

L’esthétique de l’Apple Watch n’a pas beaucoup changé depuis son lancement il y a 10 ans. Apple a procédé à une refonte complète de l’Apple Watch 7 il y a trois ans, mais la plupart des mises à jour depuis lors ont été en grande partie internes, jusqu’à maintenant.

L’Apple Watch Series 10 a bénéficié de sa première grande refonte depuis le lancement de la Series 7. Nous ne nous attendions pas à ce qu’Apple lui propose une refonte majeure, car la société s’est montrée fidèle à son esthétique renommée. J’ai été heureux de voir que l’Apple Watch 10 aura des options d’écran plus grandes et un design considérablement plus fin. Alimentée par le nouveau S10 SiP, l’Apple Watch Series 10 est 10 % plus fine que la Series 9.

Nous n’avons pas eu droit à une Apple Watch Ultra redessinée, car Apple devrait se concentrer sur les mises à jour internes plutôt que sur l’apparence physique, mais nous avons vu une nouvelle finition Satin Black.

2. Suivi supplémentaire de la santé : apnée du sommeil

Jason Hiner/ZDNET

Dans le plus pur style Apple, le fabricant de l’iPhone semble être Samsung s’inspire de l’approche de l’Apple Watch en dotant pour la première fois l’Apple Watch d’une fonction de détection de l’apnée du sommeil. Cette fonctionnalité s’appuie sur les capacités actuelles de suivi du sommeil de l’Apple Watch, qui donnent aux utilisateurs un aperçu de leurs tendances de sommeil en traitant les données de fréquence cardiaque, d’oxygénation, de mouvement et de respiration pendant le sommeil. Mais elle dispose également d’une nouvelle mesure alimentée par l’accéléromètre de la montre, que l’entreprise appelle « troubles respiratoires ».

Si la montre intelligente détecte des schémas compatibles avec l’apnée du sommeil pendant le sommeil, le porteur recevra une notification et une invite à contacter un professionnel de la santé pour effectuer des tests.

La détection de l’apnée du sommeil de l’Apple Watch ne devrait pas être disponible immédiatement après la sortie des nouveaux appareils. La société la déploiera probablement ultérieurement avec une mise à jour logicielle sur les Watch Series 10, Series 9 et Ultra 2.

Apple a également annoncé de nouvelles fonctionnalités WatchOS 11 pour l’Apple Watch, notamment des cartes hors ligne et des fonctionnalités sur l’eau comme la profondeur, la température de l’eau et les marées.

3. Nouvelles finitions de l’Apple Watch

L’Apple Watch SE devrait bénéficier d’une mise à niveau – mais alors que nous nous attendions à ce qu’Apple publie de nouvelles versions de tous les modèles d’Apple Watch pour la première fois depuis quelques années, Apple n’a annoncé qu’une nouvelle Apple Watch Series 10 et la nouvelle couleur et le nouveau bracelet de l’Apple Watch Ultra 2.

L’Apple Watch Series 10 est disponible en noir de jais, or rose et aluminium argenté. La société a annoncé une nouvelle finition, le titane poli, qui remplace la finition en acier inoxydable de la Series 9 par un nouveau bracelet en titane.

L’Apple Watch Series 10 démarre à 399 $, disponible en précommande dès aujourd’hui, avec une disponibilité générale le 20 septembre.

Ce que nous n’avons pas eu avec l’Apple Watch Series 10

Kerry Wan/ZDNET

1. Le suivi de l’oxygène dans le sang n’est pas encore de retour

Un procès intenté par Masimo Corp a impliqué Apple dans une bataille juridique concernant les capteurs d’oxygène sanguin de sa toute nouvelle Apple Watch, obligeant l’entreprise à supprimer complètement la fonction de suivi de l’oxygène sanguin.

Malheureusement, les nouveaux modèles d’Apple Watch n’ont pas ramené la surveillance de l’oxygène dans le sang.

Actuellement, les Apple Watch Series 9 et Ultra n’ont pas le capteur d’oxygène dans le sang activé, donc les utilisateurs qui cherchent à passer d’un modèle plus ancien (Apple Watch Series 6, 7, 8 et Ultra) doivent savoir qu’ils perdront probablement cette fonctionnalité jusqu’à ce qu’Apple résolve son problème.

2. Pas encore de capacités en matière d’hypertension

Alors qu’Apple travaille constamment en coulisses pour doter ses appareils portables de fonctionnalités supplémentaires de suivi de la santé, certains ne sont pas encore tout à fait prêts à être commercialisés : la mesure de la pression artérielle en est un exemple.

De nombreux utilisateurs s’attendent depuis un certain temps à ce qu’Apple propose un dispositif de surveillance de la pression artérielle sur l’Apple Watch, en particulier depuis le lancement de la Samsung Galaxy Watch 5 avec suivi de la pression artérielle. Il semble que 2024 ne soit pas la bonne année pour Apple, car la fonctionnalité serait retardée et non prévue pour les nouveaux modèles lancés aujourd’hui.