Jhene Aiko montre son ventre rond lors d’un dîner avec Big Sean : Photo – Hollywood Life

Big Sean et sa petite amie enceinte, Jhene Aiko, ont passé du temps ensemble le 24 juillet avant que leur famille ne s’agrandisse d’un an. Le couple, qui attend son premier enfant ensemble, a été photographié en train de quitter le restaurant The Nice Guy à West Hollywood, en Californie. Sean, 34 ans, a gentiment placé sa main sur le dos de Jhene alors que sa bosse de bébé grandissante était pleinement exposée.

Sean portait une veste zippée verte sur un t-shirt blanc qu’il a glissé dans un pantalon marron fantaisie. Le hitmaker “Hate Our Love” arborait également un chapeau vert graphique et une paire de chaussures noires. Il avait l’air si beau et attentif envers Jhene, avec qui il sortait de temps en temps depuis 2016.

Jhene, 34 ans, était magnifique pour le dîner avec une robe blanche à épaules dénudées qui complimentait sa bosse de grossesse. La moitié de la robe de Jhene avait des volants qui dépassaient ses chaussures dorées à bout ouvert. La six fois nominée aux Grammy Awards a porté un collier en argent et des boucles d’oreilles en or et elle portait une pochette blanche dans ses mains.

Sean et Jhene ont récemment célébré sa grossesse avec une séance de maternité nue qu’ils ont partagée sur Instagram le 21 juillet. Le duo s’est déshabillé et a joint les mains devant le ventre de Jhene sur les photos, alors que Jhene regardait avec amour son ventre en pleine croissance tandis à la caméra. “Reconnaissant pour ma famille”, a commenté le futur papa sur la photo éthérée.

Le prochain paquet de joie sera le deuxième enfant de Jhene et le premier de Sean. La maman adorée partage déjà sa fille Namiko Love Browner13 ans, avec ex O’Ryan. Bien qu’elle partage parfois d’adorables photos de l’adolescente sur son Instagram, Jhene a tendance à garder la vie de son premier enfant généralement privée.