Jhene Aiko et Big Sean accueillent le petit garçon Noah Hasani,

Jhéné Aiko et Big Sean ont enfin accueilli leur petit dans le monde !

La chanteuse “None Of Your Concern” s’est rendue sur Instagram vendredi pour annoncer la nouvelle, révélant que son deuxième enfant – et le premier de Big Sean – est né le 8 novembre. Elle a également annoncé le nom du petit garçon : Noah Hasani.

“Après 24 heures de travail, une éclipse lunaire totale, et alors qu’il pleuvait… il est venu”, a écrit Aiko dans sa légende. “Mon bébé Yoda, mon Sani.”

Avec l’annonce, Jhené a posté un certain nombre de photos de l’hôpital avant et après la naissance de Noah. Les images douces incluent des selfies pendant qu’elle traversait son travail de 24 heures, une photo de Big Sean endormi dans une chaise d’hôpital et sa famille debout autour d’elle alors qu’elle tenait son petit garçon pour l’une des premières fois. Il y a aussi une adorable photo des petits doigts d’Hasani enroulés autour de ceux de son père.

Big Sean a publié encore plus de photos sur sa page, y compris le moment où il a fait du peau à peau avec Noah à l’hôpital.

“Après 24 heures de travail, une éclipse lunaire, avec de la pluie depuis le début du travail jusqu’à sa naissance, il est ici sain et sauf”, a écrit le rappeur dans sa légende. “Heureux, en bonne santé et tout ce que nous pourrions demander et plus encore. Tout et tout pour toi Fils.

En plus de Noah, Jhené Aiko partage sa fille Namiko Love Browner, 14 ans, avec le chanteur O’Ryan. C’est le premier enfant de Big Sean.

Félicitations à l’heureux couple !