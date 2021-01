Dans une nouvelle interview, Jhené Aiko a réfléchi à la nouvelle passionnante de ses nominations aux Grammy Awards au moment où elle apprenait que son oncle était mort du COVID-19.

Au cours de l’épisode de vendredi de «The Late Late Show with James Corden», l’artiste «Chilombo» a décrit le temps comme «réfléchissant», «surréaliste» et «doux-amer».

Aiko se souvient avoir été en voyage à Carmel, en Californie, lors de l’annonce des nominations aux Grammy Awards en novembre 2020. Ignorant que les annonces allaient arriver, elle s’est réveillée avec des SMS de félicitations et des appels manqués.

« J’étais comme » woah ce qui s’est passé « », a déclaré Aiko à Corden.

Après avoir raccroché au téléphone avec son manager, excitée par la nouvelle de deux nominations aux Grammy et une de plus à venir, Aiko a reçu de tristes nouvelles concernant un membre de sa famille.

« En même temps, je recevais des messages de ma famille parce que j’ai découvert que mon oncle était décédé du COVID », a déclaré Aiko, « au même moment. »

Aiko s’est souvenue du moment en disant que sa chambre donnait sur l’océan et que le mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles était une expérience onirique.

« C’était juste, en quelque sorte, le reflet de la vie, vous connaissez les hauts et les bas qui surviennent parfois simultanément », a déclaré Aiko.

Aiko a trois nominations aux Grammy Awards pour son dernier projet, « Chilombo »: Meilleure performance R&B, Meilleur album R&B progressif et (celui qui la passionne le plus), Album de l’année.

En raison de la pandémie de coronavirus, l’artiste R&B devra attendre un peu plus longtemps pour savoir si les nominations se transformeront en victoires. La plus grande remise de prix de la musique, qui était prévue pour le 31 janvier à Los Angeles, n’aura plus lieu ce mois-ci en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 en Californie. La Recording Academy vise désormais à organiser une cérémonie le 14 mars.

En 2014, Aiko a reçu trois nominations aux Grammy Awards, dont le meilleur album urbain contemporain pour son premier EP « Sail Out » et la meilleure collaboration rap / chantée pour un long métrage sur la chanson de Common « Blak Majik ».

Sa collaboration avec le rappeur Big Sean, à la fois musicalement et romantiquement, a également retenu l’attention. Dans une interview avec Patrick Ryan de USA TODAY, Big Sean explique pourquoi les deux travaillent si bien ensemble.

« C’est indéniable. Son écriture est vraiment bonne et certaines des choses qu’elle dit m’époustouflent. »