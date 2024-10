Jhayco parle de « Le Clique : Vida Rockstar (X), » de Basquiat et de la création artistique

Au cours des 17 dernières années, le monde a appris à connaître Jhayco comme l’un des auteurs du single de rap de Cardi B. « J’aime ça, » un compositeur derrière l’album gagnant du Latin-Grammy de J Balvin « Vibras » et l’un des artistes les plus fréquemment présentés par Bad Bunny. Désormais, avec « Le Clique : Vida Rockstar (X) » (sorti le mois dernier), Jhayco se met au premier plan.

Avec une oreille pour les rythmes dynamiques et une plume axée sur le désir, le chanteur, auteur-compositeur et producteur de 31 ans est considéré comme une puissance du reggaeton contemporain. Rassemblant les collaborations de certains des plus grands noms de la musique latine comme Mora, Tainy et Anuel AA, le musicien basé à Miami a développé un talent pour se réinventer au cours de sa longue carrière.

À 16 ans, ce multi-trait d’union né à Porto Rico et élevé dans le New Jersey produisait déjà des morceaux pour des artistes comme Zion & Lennox, Natti Natasha et Tito el Bambino. Après s’être installé dans l’industrie musicale, il se lance dans une carrière solo sous le nom de Jhay Cortez en 2017. Tout a changé pour l’artiste avec la sortie de « No Me Conoce », le troisième single de son premier album studio « Famouz ». Le ver d’oreille décontracté sur une affaire secrète a attiré l’attention des géants du reggaeton Bad Bunny et J Balvin qui ont sauté sur un remix. A ce jour, il compte plus de 1,4 milliard Flux Spotify et a aidé Jhayco à atteindre un public mondial. Au cours des années suivantes, il continue de s’imposer avec des longs métrages populaires comme « Dakiti » avec Bad Bunny et « 512 » avec Mora.

En tant que l’un des grands succès du reggaeton, Jhayco troque le désir de succès avec son besoin de créer de l’art sur son troisième album, « Le Clique : Vida Rockstar (X) ».

« J’aurais pu faire un disque avec un autre grand artiste juste pour avoir les chiffres, comme avec [Bad] Bunny », raconte le chanteur portoricain au Times à propos de la sortie de septembre. «Mais il ne s’agit pas de ça. Cela exprime ce que l’artiste vit avec l’album et comment je veux qu’il soit, pas comment les gens veulent qu’il soit.

Comme son premier projet depuis 2021, l’interprète dit que « Le Clique » est une sorte de biographie. D’une durée d’une heure et 49 minutes, la sortie est une entreprise ambitieuse composée de trois parties et de 29 titres. Chaque partie de la trilogie représente une partie différente de qui il est : « Le Clique » est pour la famille, « Vida Rockstar » est son époque rock star et « X » sont des chansons qu’il prétend être des succès.

En choisissant ce concept, l’autoproclamé « único rock star Latino » affirme que l’album lui a permis de découvrir ses propres qualités de star. Mais il ne s’inspirait pas du cliché d’un musicien des années 60 ou 70 – il se tournait plutôt vers ses contemporains comme The Weeknd et Post Malone avec un héritage toujours grandissant.

« [Being a rock star] ce n’est pas seulement une question de paroles et de son, il s’agit de la combinaison de l’audio, des visuels, de la production, de l’énergie et du cœur », a déclaré Jhayco.

La chanson titre de l’album, « Vida Rockstar », s’ouvre sur des skateboards heurtant le béton et le son strident du talon traînant d’un patineur. Le feedback bourdonnant d’une guitare pousse la chanson dans la première exploration du pop punk de Jhayco. Ressemblant à une chanson entraînante de Machine Gun Kelly en espagnol, c’est le seul morceau de l’album qui explore un son proche du rock – dès que la guitare électrique pleine d’entrain retentit, elle est remplacée par le rythme hip-hop riche en basses. de « Grèce ».

Même si le rock sur « Le Clique » est limité, Jhayco apporte toujours différents éléments dans son son habituellement axé sur le trap. Il infuse musique mexicaine le jeu de guitare distinctif de « Ex-Special » avec Peso Pluma, les sons palpitants de la deep house sur « En La Bentley » et un rythme de club en jersey rebondissant sur « 58 » avec sa compréhension inébranlable du reggaeton.

Au cours des trois années qu’il a fallu pour créer « Le Clique », le chanteur dit s’être mis au défi d’emmener les sons traditionnels du reggaeton au-delà de la piste de danse d’une boîte de nuit. Se tournant vers les plages espagnoles pour des morceaux comme « Passoa » et les nuits tardives de Miami pour « Le Clique », il affirme que ces différents environnements lui ont permis de créer une bande-son immersive pour ses voyages.

Parmi la longue liste de morceaux de l’album, Jhayco dit que « Viene Basquiat… » est la seule chanson qui ne cadre pas avec les autres. En commençant par un son inquiétant en écho, il commence à chanter « Como Basquiat, ‘toy bien loco como Basquiat » sur un simple rythme trap. Alors que les paroles continuent de vanter son héritage, il établit des comparaisons cohérentes entre lui et le regretté peintre portoricain/haïtien sur le rythme atténué et maussade – tout en entrelaçant le récit de coucher avec quelqu’un dans un musée (« Baby, tú ere ‘ arte, vamo’ a hacerlo adentro ‘e un museo »). Il considère ce morceau comme une préfiguration de ce qui va arriver.

« C’est [the song] sur les choses que j’ai apprises de Basquiat et sur la manière dont je me connecte vraiment à sa personnalité et à son art », a déclaré Jhayco. « Je pense que la façon dont il fait passer son message ne signifie pas que je veux être célèbre ou que je veux être n°1. Il s’agit d’exprimer l’art. Et c’est ainsi que je vois la musique.

Dans la continuité de son époque « Vida Rockstar », Jhayco entamera une tournée nord-américaine de 10 étapes en novembre. Il jouera au Peacock Theatre de Los Angeles le 21 novembre.