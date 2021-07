Jharkhand a maintenant des cours de radio pour les étudiants vivant dans des villages reculés

Pour tenter d’atteindre les enfants vivant dans les villages reculés du Jharkhand, le Département de l’éducation scolaire et de l’alphabétisation a commencé à organiser des cours de radio avec des sessions matin et soir via les ondes moyennes et les canaux FM cinq jours par semaine. Alors que seulement des sessions de 10 minutes seront prises initialement, la durée peut être prolongée en fonction de la réponse des étudiants.

Les cours de radio ont été lancés à Jamshedpur et Chaibasa lundi, puis étendus à Ranchi, Daltonganj, Hazaribagh et Bhagalpur.

Le responsable du programme d’État (éducation de qualité) au Jharkhand Education Project Council (JEPC), Abhinav Kumar a déclaré à New Indian Express : que Santhal Pargana pourrait également être couvert correctement. Le premier épisode de la journée est diffusé entre 9 h et 10 h tandis que le deuxième épisode est diffusé le soir entre 17 h 30 et 18 h 30. Différentes plages horaires ont été fixées pour différentes stations. »

Le contenu des sessions est lié à des sujets tels que la littérature hindi et anglaise, l’histoire, l’éducation civique, la géographie et certains sujets scientifiques. Selon Kumar, les enseignants préparent des contenus par chapitre sous la forme d’histoires de 8 à 9 minutes, qui sont ensuite enregistrées dans les studios de Ranchi et diffusées à la radio.

Kumar a en outre déclaré au quotidien que le premier épisode diffusé lundi était basé sur la combattante de la liberté Birsa Munda, qui a été bien accueillie par les étudiants ainsi que par les parents. Kumar a ajouté que le contenu en cours de préparation s’adresse aux élèves de la classe 1 à la classe 12 avant qu’ils ne se sentent à l’aise dans cette forme d’enseignement où le contenu pourrait être plus spécifique à la classe.

Une entente de deux mois a été conclue avec les radios, qui sera prolongée suite aux retours des élèves et des parents. Bien que les enseignants aient salué l’initiative, beaucoup d’entre eux doutent que chaque élève ait accès aux postes de radio.

Selon un responsable, seulement 33% des 42 étudiants lakh ont été connectés via WhatsApp pour des cours en ligne dans l’État.

