Jhalak Dikhla Jaa 10 : Est-ce que Paras Kalnawat et Nia Sharma d’Anupamaa officialiseront leur relation dans la série ?

Après Khatron Ke Khiladi 12, Jhalak Dikhla Jaa 10 est ce qui passionne tout le monde. Tout le monde veut savoir quelle célébrité va participer à l’émission de télé-réalité de danse. Il est confirmé que certains des plus grands noms de l’industrie de la télévision font partie de Jhalak Dikhla Jaa. Il est confirmé que Dheeraj Dhoopar, Shilpa Shinde, Nia Sharma et bien d’autres en font partie. La star d’Anupamaa, Paras Kalnawat, fait également partie de Jhalak Dikhla Jaa 10. Il a récemment partagé une photo avec une fille qui semble être sa partenaire de danse. Est-ce Nia Sharma ?

Eh bien, voici le scoop! Il y a quelques jours, des rumeurs circulaient selon lesquelles Paras Kalnawat et Nia Sharma seraient en couple. Un rapport dans Womensera suggère qu’il y a des spéculations sur le fait que Paras et Nia seraient une chose. Et maintenant que Paras a partagé une photo, les internautes ne sont que plus curieux du lien qu’ils partagent. Sur la photo partagée par Paras, seul le profil arrière de la fille est visible. Eh bien, il n’y a pas de fumée sans feu. Nia et Paras sortent-ils vraiment ensemble ? Vont-ils rendre tout cela officiel sur Jhalak Dikhla Jaa 10 ? Attendons et regardons !

Paras Kalnawat était le dernier dans l’actualité en raison de sa sortie soudaine de l’émission Anupamaa qui a Rupali Ganguly en tête. Cela s’est transformé en controverse lorsque Paras a mentionné que travailler sur la série était un cauchemar. Il a écrit une longue note sur les réseaux sociaux à ce sujet. Il a essayé le rôle de Samar dans la série et a mentionné qu’il voulait que son personnage grandisse. Une partie de sa légende disait : “Chaque voyage a une fin. Beaucoup de gens de mon équipe vont manquer. Je parlerai certainement de ma version de l’histoire et de ce à quoi j’ai dû faire face en faisant partie de la série. Ce n’était rien de moins qu’un cauchemar. Les gens proches de moi dans l’émission étaient bien informés de mon mécontentement, mais aucune mesure n’a été prise.

Restez à l’écoute de BollywoodLife pour plus de mises à jour.