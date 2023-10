Jhalak Dikhhla Jaa 11 PREMIÈRE PROMO : Shoaib Ibrahim devient candidat ; Arshad Warsi rejoint Malaika Arora et Farah Khan en tant que juge [Watch]

Jhalak Dikhhla Jaa 11 devrait commencer le mois prochain. Et aujourd’hui, quelques-uns des candidats ont été révélés par les créateurs. Cette fois, la chaîne a incité les fans à deviner les candidats en partageant quelques photos des candidats et en cachant leurs visages. Et puis ils ont publié une promo confirmant quelques candidats sélectionnés. Shoaib Ibrahim, Karuna Pandey et Sangeeta Phogat sont quelques-uns des noms qui ont été confirmés comme participants à Jhalak Dikhhla Jaa 11.

Jhalak Dikhhla Jaa 11 nouvelle promo : Shoaib Ibrahim et d’autres célébrités confirmées

La chaîne a dévoilé une première promo fringante de Jhalak Dikhhla Jaa 11. La promo confirme Arshad Warsi comme juge pour la première fois. Il rejoindra Malaika Arora et Farah Khan dans le jury. Le Jhalak Dikhhla Jaa 11 la promo confirme également Shoaib Ibrahim, Sangeeta Phogat, Karuna Pandey et Adrija Sinha comme candidats. Shoaib est l’une des stars de la télévision les plus populaires. Karuna Pandey est également l’une des personnalités de la télévision les plus réputées. Sangeeta Phogat est une lutteuse tandis qu’Adrija Sinha est une célébrité adolescente. Elle a été vue dans Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai.

Regarder le Jhalak Dikhhla Jaa 11 promo ici :

D’autres candidats dont on dit qu’ils participeraient à Jhalak Dikhhla Jaa 11

Outre Shoaib, Sangeeta, Adrija et Karuna, les autres candidats célèbres qui participeraient seraient Shiv Thakare, Urvashi Dholakia, Aamir Ali, Anjali Anand, Rajiv Thakur et Tanishaa Mukerji, pour n’en nommer que quelques-uns. C’est une liste intéressante de célébrités pour Jhalak Dikhhla Jaa 11. Il y a eu un buzz autour du fait qu’Ayesha Singh, Shivangi Joshi et Sumbul Touqeer Khan rejoignaient également la série. Cependant, un rapport de Filmbeat révèle que ce n’est pas le cas. Ayesha, Shivangi et Sumbul ne participeront pas cette saison. Il a également été dit que Tejasswi Prakash et Kushal Tandon accueilleraient Jhalak Dikhhla Jaa 11. Mais le rapport révèle que les créateurs ont désormais finalisé Gauahar Khan et Rithvik Dhanjani pour le même.

Regardez cette vidéo sur l’actualité du divertissement ici :

Il y a beaucoup d’enthousiasme autour de la participation de Shoaib Ibrahim à Jhalak. Les fans de Sumbul attendaient avec impatience de la voir dans le spectacle de danse. Mais si l’on en croit le rapport, ils seront très déçus. Jhalak Dikhhla Jaa 11 débutera le 11 novembre 2023 et sera diffusé samedi et dimanche à 21h30