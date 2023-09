Jhalak Dikhhla Jaa 11 : Madhuri Dixit se retire de l’émission, Karan Johar jugera avec Malaika Arora, Farah Khan ?

Jhalak Dikhhla Jaa 11 teaser sorti récemment. L’émission de télé-réalité sur la danse compte un grand nombre de fans. La première saison de l’émission a été diffusée en 2006 et elle a conquis les cœurs. Après la saison 9, il y a eu un intervalle de cinq ans et la série est revenue l’année dernière. Cependant, nous attendons maintenant tous la saison 11 de la série. L’émission était auparavant diffusée sur Sony TV et plus tard, elle a fait de nombreuses saisons sur Colors. Désormais, l’émission revient sur sa chaîne d’origine.

Selon les rapports, le spectacle débutera le 1er novembre. De nombreuses célébrités ont été approchées pour faire partie du spectacle. Abhishek Malhan, Elvish Yadav, Ayesha Singh, Karishma Kotak, Sumbul Touqeer Khan, Surbhi Chandna, Urvashi Dholakia, Shivangi Joshi, Shiv Thakare, Daisy Shah et d’autres ont déjà été approchés pour le spectacle.

Il a également été rapporté que Neil Bhatt, à qui on avait proposé Bigg Boss 17, se voit également proposer le spectacle et qu’il envisage de rejeter Bigg Boss pour Jhalak Dikhhla Jaa 11. Cependant, la question des juges se posait. Pendant tant d’années, nous avons vu Madhuri Dixit et Karan Johar juger le spectacle.

Qui jugera Jhalak Dikhhla Jaa 11 ?

Cependant, cette année, Madhuri Dixit se serait retiré de l’émission. Selon les rapports de Telly Chakkar, Madhuri Dixit a reculé et à la place de son Farah Khan, Malaika Arora jugera l’émission avec Karan Johar.

Pour ceux qui ne le savent pas, Farah Khan a également jugé la première saison de la série. Il n’y a pas de détails sur l’animateur de l’émission, mais beaucoup espèrent que Maniesh Paul reviendra à l’animation avec cette nouvelle saison.

L’année dernière, Madhuri Dixit, Karan Johar et Nora Fatehi étaient les juges et Maniesh Paul animait l’émission.

Plus de détails sur l’émission ne sont pas encore révélés, mais les fans sont déjà impatients de savoir qui seraient les participants, les juges et l’animateur. La saison dernière, Gunjan Sinha a remporté l’émission tandis que Rubina Dilaik est devenue finaliste.