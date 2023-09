Jhalak Dikhhla Jaa 11 : Ayesha Singh, Elvish Yadav, Abhishek Malhan approchés pour le spectacle ?

Nous avons tous été fan de Jhalak Dikhhla Jaa. La série a débuté en 2006 et cela fait 10 saisons que tout le monde est tombé amoureux. La série est revenue après une interruption de cinq ans avec la saison 10 l’année dernière. Maintenant, les créateurs de Jhalak Dikhhla Jaa reviennent avec la saison 11. L’émission de télé-réalité de danse des célébrités compte un énorme nombre de fans et après une émission à succès l’année dernière, les gens sont encore plus excités.

L’année dernière, les petites stars Gunjan Sinha et Tejas ont gagné Jhalak Dikhhla Jaa 10. Rubina Dilaik et Sanam Johar sont devenues les premières finalistes de l’émission. Faisal Shaikh alias M. Faisu et Vaishnavi Patil étaient les deuxièmes finalistes de l’émission.

Maniesh Paul a animé la dernière saison et Madhuri Dixit, Nora Fatehi et Karan Johar étaient les juges de l’émission. Maintenant, l’annonce de Jhalak Dikhhla Jaa 11 c’est déjà fait. Le petit teaser de la série est sorti il ​​y a quelques jours.

La grande nouvelle de l’émission cette fois-ci est que l’émission de téléréalité est déplacée vers sa chaîne de télévision d’origine. Oui, la plupart des saisons de l’émission ont été diffusées sur Colors TV, mais l’émission est désormais revenue sur Sony TV.

La liste des candidats de Jhalak Dikhhla Jaa 11 est sortie ?

Après cette grande nouvelle, tout le monde se demande qui seraient les candidats à l’émission. Selon les rapports de Telly Chakkar, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin l’actrice Ayesha Singh a été approchée pour la nouvelle saison de Jhalak Dikkhla Jaa. Bigg Boss OTT2 le gagnant Elvish Yadav est également en pourparlers avec les créateurs.

Regardez l’interview d’Amruta Khanvilkar, candidate de Jhalak Dikhhla Jaa 10, ici :

Abhishek Malhan, finaliste de Bigg Boss OTT2 est également approché pour le spectacle. Les rapports suggèrent également que l’actrice d’Imlie, Sumbul Touqeer Khan, figure également sur la liste. On la verra dans un nouveau spectacle intitulé Kavya Ek Jazbaa Ek Junoon en face de Randeep Rai et il semble qu’elle va gérer les deux émissions sur la même chaîne.

Quelques noms supplémentaires seront bientôt révélés. Plus de détails sur l’émission seront dévoilés dans quelques jours.