Jhalak Dikhhla Jaa 11 : Arshad Warsi revient à la télévision, pour rejoindre Malaika Arora, Farah Khan en tant que juge ?

Jhalak Dikhhla Jaa 11 c’est le discours de la ville. Le teaser de l’émission de télé-réalité sur la danse est sorti récemment et les fans ont hâte de voir leurs stars préférées danser. La série compte un énorme nombre de fans depuis ses débuts en 2006. Après la saison 9, la série n’est pas revenue l’année suivante. Cependant, la saison 10 est sortie l’année dernière après cinq ans d’intervalle. Maintenant, nous attendons tous Jhalak Dikhhla Jaa 11. On parle déjà beaucoup de la série.

De nombreuses personnalités de la télévision ont été approchées pour participer à l’émission en tant que candidates. Shivangi Joshi, Sumbul Touqeer Khan, Surbhi Chandna, Manisha Rani, Urvashi Dholakia, Shiv Thakare, Neil Bhatt, Ayesha Singh, Daisy Shah, Faisal Shaikh alias M. Faisu, Karuna Pandey et d’autres auraient été approchés pour l’émission.

Hier, des informations faisant état de la participation de Shoaib Ibrahim à l’émission ont également été publiées. La sœur de Shoaib a même republié la nouvelle sur ses stories Instagram, ce qui a en quelque sorte confirmé sa participation. On parle aussi beaucoup des juges.

Regardez le teaser de Jhalak Dikhhla Jaa 11

Madhuri Dixit et Karan Johar ont toujours fait partie de l’émission en tant que juges, mais cette année, ils se sont tous deux retirés. Plus tôt, il a été rapporté que Malaika Arora et Farah Khan jugeraient l’émission de téléréalité sur la danse. Cependant, le nom du troisième juge n’était pas connu.

Arshad Warsi va-t-il juger Jhalak Dikhhla Jaa 11 ?

Aujourd’hui, selon les informations d’Etimes, Arshad Warsi revient à la télévision après six ans en tant que juge sur Jhalak Dikhhla Jaa 11. La source proche d’Etimes a déclaré qu’ils étaient heureux d’avoir Arshad à bord et que le trio de juges était parfait. Ils sont actuellement en train de finaliser les candidats.

La source a informé que la première promo de la série serait tournée la semaine prochaine. Arshad a été animateur d’émissions de téléréalité comme Razzmatazz, Sabse Favorite Kaun, Bigg Boss saison 1. Il a également été juge sur Zara Nachke Dikha.

Regardez l’interview d’Amruta Khanvilkar, candidate de Jhalak Dikhhla Jaa 10 :

Selon les rapports, Jhalak Dikhhla Jaa 11 débutera en novembre et pourrait se terminer d’ici février 2024.