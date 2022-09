Jhalak Dikhhla Jaa 10: Voici ce que la mère de Nia Sharma pense de ses tenues audacieuses et de la pêche à la traîne incessante

Nia Sharma est l’une des actrices de télévision les plus en vogue. La star de Naagin est connue pour porter des vêtements audacieux, et bien que ses fans adorent ça, Nia se fait souvent troller sur les réseaux sociaux. Elle est actuellement l’une des candidates à Jhalak Dikhhla Jaa 10, et sa première performance a beaucoup impressionné les juges et le public. Le deuxième week-end de Jhalak Dikhhla Jaa 10 a le tour rétro et les célébrités danseront sur des chansons classiques populaires. Récemment, une promo de Nia a été publiée dans laquelle l’actrice a été vue en train de danser sur la chanson Khatouba d’Alibaba Aur 40 Chor.

Jhalak Dikhhla Jaa 10 est à la mode dans l’actualité du divertissement depuis quelques jours. Après la représentation, l’actrice a reçu un message vidéo surprise de sa mère. Elle a révélé plus tard comment sa mère, qui est une mère célibataire, avait du mal à les élever.

Nia Sharma a déclaré qu’elle ne pouvait pas croire que sa mère lui avait dit quelque chose à la télévision nationale. L’actrice a déclaré que sa mère l’avait élevée sans effort, elle et son frère, et qu’ils avaient traversé de nombreuses difficultés après le décès de son père. Nia a dit que sa mère avait beaucoup sacrifié pour eux.

Nia Sharma toh hai taiyaar Jhalak Dikhhla Jaa ke manch par aag lagaane avec son incroyable performance. ?? Dekhiye #JhalakDikhhlaJaa har sam-dim, raat 8 baje, sirf #Couleurs par. À tout moment sur @justvoot@PypAyurved @Theniasharma pic.twitter.com/NPQvIN4xuB CouleursTV (@CouleursTV) 8 septembre 2022

Comme nous l’avons dit, Nia se fait beaucoup troller, mais l’actrice révèle que sa mère ne lui a jamais fait une seule plainte et soutient les choix de tenues qu’elle fait et quoi qu’elle fasse. Nia a dit qu’elle ferait tout pour le bonheur de sa mère.

Madhuri a dit à Nia que quoi que tout le monde soit en ce moment, c’est à cause du travail acharné. Elle a en outre félicité la mère de Nia et a déclaré qu’elle était fière que sa mère l’ait élevée seule, elle et son frère.”

Avant de quitter la scène, Nia a déclaré: “Je n’ai jamais pris cette étape pour acquise et je veux voir tout le monde se faire éliminer.”