Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Urfi Javed vient-il de fouiller l’ex Paras Kalnawat et de le traiter de toxique ?

Urfi Javed et Paras Kalnawat ont été vus ensemble dans l’émission Meri Durga de Star Plus. Les deux ont été en couple pendant une brève période et se sont ensuite séparés. Urfi a toujours parlé de sa relation avec Paras. Dans une interview, elle a déclaré qu’il était très possessif envers elle et qu’elle voulait rompre avec lui juste après un mois de relation. Récemment, les deux se sont réunis sous un même toit lors de la soirée de lancement de Jhalak Dikhhla Jaa 10, et il a été rapporté que les deux se sont disputés lors de la fête.

Les reportages sur leur combat ont fait la une des journaux de divertissement, et une vidéo récente d’Urfi nous fait nous demander si elle a fouillé Paras et l’a qualifié de toxique.

Urfi a récemment fait un Ask Me Anything sur Instagram et un fan lui a demandé de donner des conseils pour une peau éclatante à l’exception de l’eau potable, et la réponse de l’actrice a choqué tout le monde. Elle a dit : “Sortez avec un homme toxique. Jitna zyada toxique ladka utna aap rouoge, aur rone ka baad ka jo glow hota hai who aur kahi aa hie nahi sakta.”

Eh bien, nous nous demandons ce que Paras a à dire à ce sujet. Pendant ce temps, Urfi dans l’une de ses interviews avait également affirmé qu’en raison de Paras, elle n’avait pas eu la chance d’être choisie pour Anupamaa.

Pendant ce temps, dans une interview avec Siddharth Kanan, Paras a récemment parlé d’une rumeur à son sujet qui était drôle ou bouleversante. L’acteur a déclaré qu’Urfi avait dit qu’il avait arrêté son entrée à Anupamaa et qu’on ne pouvait pas faire cela en tant qu’acteur. Donc, c’était une rumeur dont il se sentait mal. Cependant, il a décidé de ne pas le clarifier avec elle.

Eh bien, Paras ne fait actuellement pas partie d’Anupamaa, son contrat a été résilié car il a décidé de participer à Jhalak Dikhhla Jaa 10.