Jhalak Dikhhla Jaa 10 star Rubina Dilaik manque «l’amour, la lumière» de sa vie Abhinav Shukla le jour de son anniversaire [View Photos]

Rubina Dilaik et Abhinav Shukla sont l’une des paires les plus adorables de l’industrie de la télévision indienne. Le mari de Rubina, Abhinav, a eu 40 ans aujourd’hui et elle lui a souhaité une jolie publication sur Instagram. L’actrice a posté deux clichés d’une séance photo en extérieur. On dirait que leurs photos ont été prises depuis un lieu de vacances dans une région vallonnée. Dans les clichés, on la voit manger Maggi et a également porté un joli bonnet en laine de couleur blanche et l’a associé à une veste rouge. Elle a également posté un joli selfie avec Abhinav qui, d’autre part, a été vu portant une veste marron et une casquette.

Découvrez le message de Rubina Dilaik pour son mari Abhinav Shukla:

Lorsque Rubina a partagé les photos sur Instagram, elle a souhaité à l’amour et à la lumière de sa vie un très joyeux anniversaire. Dans son message, elle a également mentionné que son mari lui manquait un peu plus aujourd’hui avec une émoticône en pleurs. L’un de ses fans a écrit qu’elle était la meilleure épouse et que Shukla était bénie de l’avoir. Un autre fan lui a également demandé pourquoi mangeait-elle Maggi seule, faisant référence à Abhinav qui se tenait derrière elle. Beaucoup de ses fans ont prié et ont donné leurs bénédictions le jour spécial de l’acteur et ont montré l’amour sur la photo.

Pour parler du couple, ils se sont mariés en 2018 en présence des membres de leur famille et ont récemment célébré leur quatrième anniversaire de mariage. Le couple a été vu dans la maison Bigg Boss 14 de Salman Khan. Rubina a remporté le trophée en battant Rahul Vaidya au dernier tour. Elle est surtout connue pour son rôle de femme trans nommée Saumya Harman Singh dans sa série intitulée Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki. Elle a également été vue à Ardh par Palash Mucchal en face de Rajpal Yadav. Je souhaite au mari de Rubina, Abhinav, un très joyeux anniversaire !