Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Sita alias Dipika Chikhlia touche les pieds de Ram alias Arun Govil ; se fait appeler son Daasi; les internautes disent “Arrêtez d’imiter les dieux”

Dipika Chikhlia, connue pour son interprétation de Sita dans le Ramayan de Raman et Sagar, a fait sa présence sur Jhalak Dikhhla Jaa 16 avec sa co-star Arun Govil qui a joué Lord Ram en face d’elle. Dans la dernière promo de Jhalak Dikhhla Jaa 16, vous pouvez voir Dipika et Arun recréer la scène emblématique de Ramayan alors qu’elle touche ses pieds et s’appelle son Daasi. Cependant, cette récréation n’a pas été bien accueillie par les téléspectateurs et ils demandent aux acteurs d’arrêter d’imiter les dieux dans les émissions de téléréalité.

Regardez la vidéo de Dipika Chikhlia touchant les pieds d’Arun Govil et l’appelant son Daasi

Alors que les fans de vous acteurs ont adoré toute cette récréation et ont dit qu’ils avaient revécu leur souvenir d’enfance. Dipika et Arun ont été Lord Ram et Sita pendant la moitié de la génération de l’Inde. En fait, les acteurs ont affirmé qu’ils avaient vécu comme Lord Ram et Sita toute leur vie, car partout où ils voyageaient, ils étaient traités comme des dieux et parfois cela leur faisait vraiment des ravages. Un utilisateur a dit: “Superb..dil ko kuch sukoon sa mila Ramayan ka ye vu dekhkar bahut din ho gaye”. Un autre utilisateur a commenté: “Pas d’effets spéciaux, pas de tam-jham …. J’ai toujours ressenti la romance divine”.

En fait, Arun et Dipika sont même jugés s’ils ne répondent pas aux attentes des gens alors qu’ils tentent de mener une vie normale. Récemment, Dipika a été trollée pour avoir publié ses photos modernes sur Instagram. Les trolleurs des médias sociaux l’ont scolarisée et ont déclaré en disant: “Ye sab Aapko Shobha nahi deta”. Quelques jours à peine, une vidéo est devenue virale où une femme à l’aéroport a touché les pieds d’Arun Govil en pensant qu’il était Lord Ram. Dipika et Arun n’ont joué aucun rôle important à part jouer Lord Ram et Sita jusqu’à présent.