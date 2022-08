Jhalak Dikhhla Jaa 10: Shilpa Shinde S’OUVRE sur la vraie raison pour laquelle elle a choisi de faire l’émission de télé-réalité de danse

On verra Shilpa Shinde montrer son talent de danseuse dans l’émission de télé-réalité de danse la plus polaire Jhalak Dikhhla Jaa 10. Les derniers concurrents de l’émission ont lancé le tournage de l’émission et les fans de Shilpa Shinde sont extrêmement excités de la voir jouer. La renommée de Bhabiji Ghar Par Hain dans sa première vidéo de danse révèle au co-juge de l’émission Madhuri Dixit qu’elle a fait le spectacle uniquement pour elle et a fait Bigg Boss, pour Salman Khan. On voit Shilpa danser sur la chanson populaire de l’actrice de Bollywood Madhuri Dixit de Yeh Jawaani Hai Deewaani ‘Ghagra’ de Ranbir Kapoor et plus tard, nous voyons Madhuri rejoindre le gagnant de Bigg Boss 11 sur scène et c’était un régal visuel pour les fans.

Shilpa Shinde est considéré comme l’un des concurrents les plus forts parmi tous. Le gagnant de Bigg Boss 11 est fin prêt pour ce défi passionnant. La fille est sacrément confiante d’être la gagnante. Une de ses interviews était devenue virale où elle a pris un dg hilarant à Hina Khan qu’il a vaincu dans l’émission Bigg Boss 11, Sidharth Kannan a montré les photos de Shilpa Hina et a demandé si elle ferait partie de l’émission quelle sera sa réaction, Shilpa dit, Toh Main salut Jeetungi”. Et cette confiance en l’actrice ne fait que montrer qu’elle est là pour gagner.

On verra Shilpa Shinde expérimenter beaucoup pour remporter le titre de l’émission et ses fans ne peuvent pas attendre la magie.

Alors que d’autres concurrents comme Rubina Dilaik, Paras Kalnawat, Nia Sharma, Dheeraj Dhoopar et bien d’autres sont tous prêts pour cette compétition passionnante.