Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Shilpa Shinde interroge les juges Karan Johar et d’autres pour leurs commentaires ; demande, ‘Aap kya Oscar dene Wale ho?’

Shilpa Shindé n’est pas satisfait des commentaires des juges du jury pour Jhalak Dikhhla Jaa 10C’est, Karan Johar, Madhuri Dixit et Nora Fathi. L’actrice, qui a été éliminée il y a quelques jours, a été vue en train de prendre position pour ses co-concurrents tels que Nia Sharma et Rubina Dilaik. L’actrice a interrogé Karan pour lui demander s’il allait donner un film de Dharma Productions aux candidats. Elle a sévèrement remis en question les commentaires et les points accordés aux candidats malgré leurs efforts inlassables. Elle demande ce qu’ils veulent tous voir dans un acte de 3 minutes. Vont-ils leur donner un Oscar ou un prix national.

Shilpa Shinde a non seulement interrogé Karan Johar mais aussi Madhuri Dixit et Nora Fatehi. Shilpa a déclaré que ce sont tous des artistes qui sont ici pour jouer et divertir et qu’ils ne deviendront pas chorégraphes après la fin de Jhalak Dikhhla Jaa 10. Elle a parlé de la façon dont les commentaires ont été sur moins de danse et de la façon dont il y a eu une atmosphère de compétition.