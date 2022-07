Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Shilpa Shinde a-t-il remplacé l’actuel Angoori Bhabhi Shubhangi Atre dans la série ? Signaler

Il est confirmé que Shilpa Shinde fait Jhalak Dikhhla Jaa 10. La dame a déclaré qu’elle tenait à faire étalage de ses talents de danseuse dans l’émission. Dans le passé, elle a remporté Bigg Boss 11 et est l’une des gagnantes les plus populaires de tous les temps. Maintenant, ETimes a rapporté que Shilpa Shinde n’a remplacé personne d’autre que Shubhangi Atre dans l’émission. Les deux dames sont connues de Bhabhi Ji Ghar Par Hain. Après que Shilpa Shinde ait quitté Bhabhi Ji Ghar Par Hain, Shubhangi Atre est intervenu pour le rôle. Mais Shilpa est le Bhabhi le plus aimé de tous les temps. Il semble qu’Atre ait été blessé et ait dû se retirer du projet.

Dans une déclaration aux médias, Shilpa Shinde a déclaré: “Bigg Boss a été une étape importante dans ma carrière et j’espère que Jhalak Dikhhla Jaa sera également une expérience formidable pour moi. Je suis vraiment ravi de m’associer à nouveau à COLORS. Mes fans attendaient avec impatience mon revenir à la télévision après mon passage sur Bigg Boss, et ils sont la raison pour laquelle je fais cette émission. Je sais qu’ils seront ravis de me revoir à la télévision et quelle meilleure émission pour les divertir que Jhalak Dikhhla Jaa. C’est ainsi que les fans réagissent au retour de Shilpa Shinde dans la série.

Même lorsque Paurashpur a été annoncé, ce n’était que #ShilpaShinde qui était à la mode de toute la distribution. Si jamais quelqu’un s’en souvient.. PS- ceci est une ancienne modification pic.twitter.com/TZeFRsoT1u S ? ?? (@s_r_i__) 31 juillet 2022

Shilpa Shinde est tout à fait un artiste. Les fans se souviendront de sa danse de la pluie sur Hum Tum avec Sunil Grover. La vidéo était devenue virale et comment. Shilpa Shinde a prouvé qu’elle pouvait faire vibrer n’importe quelle scène.

Nous avons juste hâte de voir Shilpa Shinde sur Jhalak Dikhhla Jaa 10. Les autres concurrents sont Nia Sharma, Gashmeer Mahajani, Amruta Khanvilkar, Paras Kalnawat et d’autres.