Jhalak Dikhhla Jaa 10: Shilpa Shinde a CECI à dire sur la compétition avec Hina Khan dans le spectacle de danse

Jhalak Dikhhla Jaa 10 revient sur les téléviseurs après des années. Madhuri Dixit, Nora Fatehi et Karan Johar vont être les juges de l’émission de télé-réalité basée sur la danse. Le line-up du concurrent semble également incroyable. Shilpa Shinde, Nia Sharma, Dheeraj Dhooparet Fayçal Cheikh sont quelques-unes des célébrités qui s’affronteront pour le trophée. Shilpa Shinde revient à la télé-réalité après des années. Son passage le plus mémorable a été Bigg Boss 11 qu’elle a remporté. On a demandé à Shilpa quelle serait sa réaction si Hina Khan rejoint le concours. Voici ce qu’elle a à dire…

Shilpa Shinde réagit au concours de Hina Khan le JDD 10

Tout d’abord, les fans sont super heureux que Shilpa Shinde fasse partie de Jhalak Dikhhla Jaa 10. Ils ont tendance à l’actrice dans Nouvelles du divertissement depuis qu’elle a été annoncée comme candidate confirmée. Récemment, Shilpa Shinde et d’autres concurrents de Jhalak Dikhhla Jaa 10 ont organisé une grande fête de lancement et des interviews ont également été réalisées. On a demandé à Shilpa et si Hina Khan rejoignait l’émission en tant que compétition. Sa réaction rappellera à tous les 11 jours de Bigg Boss. Shilpa a dit : « Toh mein he jeetungi », et a ri.

L’équation de Shilpa et Hina dans Bigg Boss 11

Shilpa Shinde et Hina Khan étaient à couteaux tirés tout au long de la saison Bigg Boss 11. Hina Khan avait dit beaucoup de choses à Shilpa. De ‘chawal girl’ à body-shaming en l’appelant bhaise jaise, les deux principales dames de la télévision se sont souvent entendues sur Bigg Boss 11. Dans la même interaction, on a demandé à Shilpa Shinde si elle serait maintenant amie avec Hina Khan. L’actrice a déclaré que tout ce qui s’était passé dans la maison de Bigg Boss était quelque chose qu’elle n’aurait jamais pensé arriver. Elle a dit que la maison est telle que même les amis deviennent des ennemis. Cependant, elle ajoute qu’elle n’appellera pas Hina son dushman car elle l’aimait vraiment. Shilpa a également félicité Hina pour ses déclarations de mode.

Shilpa Shinde dansera sur la chanson Ghagra de Madhuri

Dans le premier épisode nocturne de Jhalak Dikhhla Jaa 10, nous verrons Shilpa Shinde se produire sur l’un des numéros à succès de Madhuri Dixit, Ghagra. Shilpa a dit qu’elle n’avait attendu Jhalak que Madhuri Dixit. Dans quelle mesure êtes-vous excité de regarder Shilpa Shinde dans Jhalak Dikhhla Jaa 10 ?