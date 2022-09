Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Sanam Johar, la partenaire de Rubina Dilaik, parle d’une chose commune entre eux

Jhalak Dikhhla Jaa 10 a reçu beaucoup d’appréciation de la part des fans. C’est parce que le spectacle est revenu après cinq ans et la frénésie parmi Jhalak les fans ont monté en flèche. Les participants s’en sortent très bien et la preuve en est Rubina Dilaik. L’actrice a impressionné tout le monde avec ses thumkas.

Son partenaire de danse à l’écran est Sanam Johar et le duo ensemble a donné de grandes performances sur le petit écran. La dernière performance de danse du couple a terrassé le public et l’a laissé en larmes. Elle a parlé du moment où elle et son mari Abhinav Shukla traversaient une période difficile dans leur vie conjugale.

Maintenant, dans une interview avec ETimes, Sanam a expliqué ce qu’il adore chez Rubina et a également parlé de sa confiance en lui pour transmettre ce qu’elle avait en tête. Parlant de leur lien, Sanam a révélé que, sur le plan de la personnalité, les deux étaient différents. Cependant, une chose qui est commune entre eux est qu’ils sont tous les deux ponctuels. Il a appris que dans l’industrie du divertissement, les gens ne sont pas ponctuels et qu’être le même est une vertu. On peut accomplir de grandes choses en respectant le temps de l’autre, a-t-il dit.

La performance émotionnelle de Rubina avec Sanam sur la chanson Bekhayali de Kabir Singh vous donnera sûrement la chair de poule. Les couleurs avaient publié une promo de la saison 10 de Jhalak Dikhhla Jaa sur leur flux de médias sociaux. Dans la vidéo, nous pouvons voir Rubina montrer les hauts et les bas qu’elle a traversés dans sa vie conjugale. Postez sa danse Rubina a dit: “Yeh lamha meri zindagi ka sabse andhkaar se bhara hua tha”.

Regardez la dernière performance de danse de Rubina Dilaik ici :

Côté travail, l’actrice est vue dans la saison 12 de Khatron Ke Khiladi, animée par Rohit Shetty. La star se porte plutôt bien et a gagné le cœur de tout le monde. Elle l’a fait jusqu’à la finale. Plus tôt, elle avait tourné pour l’épisode final qui sortirait le week-end prochain.