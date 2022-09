Jhalak Dikhkla Jaa marque son retour avec sa 10ème saison. L’émission de cette année a quelques-uns des plus grands noms de l’industrie de la télévision. Rubina Dilaik, Nia Sharma, Dheeraj Dhoopar, Shilpa Shinde, Paras Kalnawat, Rubina Dilaik, Amruta Khanvilkar, Niti Taylor, Gashmeer Mahajani, Ali Asgaret Fayçal Cheikh sont les concurrents de l’émission. Pour Rubina Dilaik, c’est sa troisième émission de téléréalité. Après Bigg Boss 14, elle est apparue dans Khatron Ke Khiladi 12. Maintenant, elle va montrer ses talents de danseuse dans Jhalak Dikhhla Jaa 10. Alors, s’inquiète-t-elle de la star tag réalité ?

Rubina Dilaik s’ouvre sur l’obtention d’un typage

Dans une dernière interview, Rubina Dilaik a parlé de la même chose et a déclaré que cela ne l’inquiétait pas qu’elle soit cataloguée en tant que star de la télé-réalité. Tel que rapporté par Times Now, elle a déclaré que l’étiquette ne la chargeait pas du tout. La diva a déclaré qu’elle faisait du savon tous les jours jusqu’en 2016 et que personne ne lui avait alors donné d’étiquette. C’est le travail acharné qui porte ses fruits, a affirmé la diva. Elle a été citée: “Les balises ne peuvent pas vous alourdir, elles ne peuvent pas réprimer l’enthousiasme que vous avez pour votre travail, et ce n’est sûrement pas ma pomme de discorde.” Elle a également déclaré qu’elle travaillait sur n’importe quel projet avec le plus grand dévouement, qu’il s’agisse d’un feuilleton quotidien ou d’une émission de télé-réalité.

Dans une promo de Jhalak Dikhhla Jaa 10, Rubina Dilaik a révélé qu’elle avait attendu près de 8 ans pour se rendre à l’émission de téléréalité de danse. L’actrice a été la gagnante de Bigg Boss 14 et même de Khatron Ke Khiladi 14, elle a parcouru un long chemin. Les rapports suggèrent qu’elle est dans le top cinq. Gagnera-t-elle également gros dans Jhalak Dikhhla Jaa 10 contre Rubina Dilaik, Nia Sharma, Dheeraj Dhoopar, Shilpa Shinde, Paras Kalnawat, Amruta Khanvilkar, Niti Taylor, Gashmeer Mahajani, Ali Asgar et Faisal Shaikh ? Nous devrons tous attendre et regarder.

