Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Rubina Dilaik raconte le “moment le plus sombre de sa vie” lorsqu’elle a voulu DIVORCER Abhinav Shukla [Watch Video]

Plusieurs populaires Célébrités de la télévision se sont préparés à enfiler à nouveau leurs chaussures de danse en tant que chaîne de télévision Couleurs est de retour avec son produit phare et sans doute le plus populaire émission de télé-réalité de danse, Jhalak Dikhhla Jaa, maintenant dans sa dixième saison. La télé réalité a remporté un succès sans précédent au cours de ses saisons passées et avec elle fait un grand retour après un écart de 5 ans avec Jhalak Dikhhla Jaa 10 sur Télévision couleurs, les créateurs et les concurrents ne négligent aucun effort pour s’assurer que cette saison pourrait être la plus fascinante à ce jour. Prenons par exemple ce moment où Rubina Dilaik a revécu le “moment le plus sombre de sa vie” lorsqu’elle a voulu divorcer Abhinav Shuklason mari.

Dans le prochain épisode de Jhalak Dikhhla Jaa 10, Rubina Dilaik va choquer le monde alors qu’elle met à nu tout le moment de sa vie où elle a presque demandé le divorce de son mari Abhinav Shukla. La actrice de télévision avait déjà raconté l’incident sur Grand Patron 15mais cette fois, elle le revit à travers le chant et la danse comme le Vainqueur du Big Boss de la saison dernière se balance au rythme de Bekhayali de Kabir Singh avec son chorégraphe puis, soudain, crie qu’elle veut divorcer.

Publiez sa performance, Rubine dit aux juges que ce fut le “moment le plus sombre de sa vie”. Colors TV a partagé un teaser de ladite performance sur son site officiel Instagram poignée, sous-titrant la vidéo : “@rubinadilaik ne apni life ke mushkil pal kiye apni performance ke through express. Avez-vous hâte de connaître son histoire ? Dekhiye #JhalakDikhhlaJaa Family Special, aaj aur kal raat 8 baje, sirf #Colors par. À tout moment sur @voot.” Regardez la vidéo ci-dessus… Cet épisode particulier devrait être diffusé plus tard ce soir, le 18 septembre.