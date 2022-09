Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Rubina Dilaik est comparée à Urfi Javed pour sa tenue de sirène transparente ; les trolls demandent, ‘Urfi ki aatma aa gayi hai kya’ [Watch Video]

Jhalak Dikhhla Jaa 10 a commencé et les fans ont hâte de voir leurs favoris s’affronter sur la piste de danse. Rubina Dilaik a été cliquée en dehors des décors à Goregaon par les paps. L’actrice portait une combinaison bleu glacial pour sa deuxième représentation. On dirait qu’elle va être une sirène. La combinaison semi-transparente avait un travail de paillettes brillantes sur la zone du buste. Certains internautes l’ont trollée en disant que sa robe avait l’air d’avoir été inspirée par Urfi Javed. Comme nous le savons, la candidate Bigg Boss OTT est devenue célèbre pour ses vêtements extravagants et minuscules. Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous…

Urfi Javed est devenu la quintessence de l’habillement risqué. Il y a quelques jours, même les gens ont trollé Janhvi Kapoor en lui disant de ne pas porter de vêtements comme le concurrent de Bigg Boss OTT. Certaines des réactions à la tenue de Rubina Dilaik sont assez amusantes. Jetez un oeil ici…

Rubina Dilaik a plutôt bien réussi dans le premier épisode de Jhalak Dikhhla Jaa 10. Le spectacle a commencé avec sa performance. L’actrice a déclaré que c’était un rêve d’être sur Jhalak devant Madhuri Dixit qui a été son icône. Nora Fatehi l’a saluée comme une réussite dans la vie. Rubina Dilaik a déclaré qu’elle avait essayé d’obtenir des notes parfaites de Madhuri Dixit. Urfi Javed est apparemment en pourparlers avec les créateurs de Bigg Boss 16. L’actrice est l’ex de Paras Kalnawat qui est sur Jhalak Dikhhla Jaa.

Outre Rubina Dilaik, la formation comprend Nia Sharma, Faisal Shaikh, Niti Taylor, Gashmeer Mahajani, Paras Kalnawat, Zorawar Kalra, Shilpa Shinde, Amruta Khanvilkar en tant que candidats. Karan Johar, Madhuri Dixit et Nora Fatehi sont les juges de l’émission.