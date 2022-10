Jhalak Dikhhla Jaa 10 Promo : la sensation Internet Kili Paul chante une chanson romantique pour Madhuri Dixit ; impressionne tout le monde avec son hindi [WATC HERE]

Jhalak Dikhhla Jaa 10 est instantanément devenu une émission à succès car certains des plus grands noms de la télévision et de Bollywood y sont attachés. Karan Johar, Madhuri Dixit et Nora Fathi sont les juges de l’émission de télé-réalité de danse des célébrités. Des stars de la télévision comme Nia Sharma, Rubina Dilaik, Faisal Shaikh, Amruta Khanvilkar, Niti Taylor, Ali Asgar et d’autres sont les concurrents de l’émission. Eh bien, ajoutant à la folie de l’émission, la sensation Internet tanzanienne, Kili Paul va honorer Jhalak Dikhhla Jaa 10 en tant qu’invité spécial.

Dans une nouvelle promo partagée par la chaîne, on peut voir Kili Paul le tuer avec ses mouvements de danse énergiques. Plus tard, il affiche également son hindi, laissant tout le monde impressionné. Ce n’est pas tout. Kili Paul chante alors même une chanson romantique pour Madhuri Dixit et danse avec elle. Il chante Raatan Lambiyaan de Sidharth Malhotra et Shershaah de Kiara Advani et le cloue totalement. Les fans sont super excités de regarder cet épisode spécial. Madhuri Dixit et Kili Paul ont même dansé sur la célèbre chanson de Channe Ke Khet Mein. La diva lui a cru les pas et la vidéo est adorée de tous.

Regardez les vidéos de Kili Paul de Jhalak Dikhhla Jaa 10 ci-dessous :

Kili Paul ne kiya ek gaane ke dwaara Madhuri se apne dil ke baat ka izhaar. ? Dekhiye #JhalakDikhhlaJaa har sam-dim, raat 8 baje, sirf #Couleurs par. À tout moment sur @justvoot.#kilipaul @MadhuriDixit pic.twitter.com/YQL4HXQYB8 CouleursTV (@CouleursTV) 6 octobre 2022

Avant Jhalak Dikhhla Jaa 10, Kili Paul est apparu sur Bigg Boss 16 de Salman Khan. Il est entré dans l’émission pour donner une nouvelle tâche aux candidats. Il a ensuite dansé avec eux tous et surtout avec Abdu Rozik. Kili Paul a été le point culminant du dernier épisode de Bigg Boss 16 et a même déclaré qu’il adorait l’ambiance de la série.