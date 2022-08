Jhalak Dikhhla Jaa 10: Pas seulement Rubina Dilaik, CE concurrent de Khatron Ke Khiladi 12 a également participé à l’émission de télé-réalité de danse [Read Deets]

Il pleut des émissions de télé-réalité à la télévision. Chez Rohit Shetty Khatron Ke Khiladi 12 est en cours et tout le monde est impatient de savoir quelle célébrité a remporté le spectacle. Alors que les rapports disent Rubina Dilaik a gagné, certains suggèrent que c’est Faisal Shaikh alias Faisu qui a remporté le spectacle basé sur les cascades. Nous savons tous qu’après Khatron Ke Khiladi 12, Rubina sera vue dans Jhalak Dikhhla Jaa 10et maintenant, un autre concurrent du KKK12 a été enrôlé pour l’émission de téléréalité de danse.

Jhalak Dikhhla Jaa 10 est à la mode dans les journaux télévisés, et maintenant, Faisu sera en concurrence avec Rubina Dilaik et d’autres célébrités dans Jhalak Dikhhla Jaa 10. Il est un grand nom sur les réseaux sociaux et a partagé de nombreuses vidéos de danse. Il a fait ses débuts à la télévision avec Khatron Ke Khiladi 12, et maintenant, il est prêt à secouer une jambe sur Jhalak Dikhhla Jaa 10.

Tout en parlant de participer à l’émission de téléréalité de danse, Faisu a déclaré à Pinkvilla qu’il se sentait surréaliste d’emballer Jhalak Dikhhla Jaa 10. Il a un immense amour pour le contenu qu’il crée sur les réseaux sociaux, et ce sera une expérience différente pour lui. devant un public en direct. La star des médias sociaux est ravie de son voyage sur JDJ 10 et a hâte d’apprendre de nouveaux styles de danse et de se produire devant Karan Johar, Madhuri Dixit et Nora Fatehi.

Jhalak Dikhhla Jaa 10 fait son retour après cinq ans, donc les téléspectateurs sont super excités à ce sujet. Outre Faisu et Rubina, des célébrités comme Shilpa Shinde, Dheeraj Dhoopar, Gashmeer Mahajani, Nia Sharma, Niti Taylor, Paras Kalnawat et Ali Asgar participent à l’émission de téléréalité de danse. De toute évidence, certaines des plus grandes célébrités de la télévision ont été enrôlées pour Jhalak Dikhhla Jaa 10. Maniesh Paul, qui a déjà animé l’émission, reviendra en tant que présentateur. Nous sommes sûrs que les téléspectateurs attendent avec impatience l’émission de téléréalité de danse.