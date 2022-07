Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Pas seulement les stars de la télévision Nia Sharma et Hina Khan, mais les joueurs de cricket Lasith Malinga, Harbhajan Singh, Suresh Raina sont également confirmés pour l’émission ?

Jhalak Dikhhla Jaa saison 10 fait l’actualité depuis quelques jours. Récemment, il a été confirmé que Karan Johar et Madhuri Dixit, qui ont jugé l’émission plus tôt, reviendront en tant que juges et qu’ils seront rejoints par Nora Fatehi. Bien que les créateurs n’aient pas encore révélé quels concurrents feront partie de Jhalak Dikhhla Jaa 10, il a été rapporté que Hina Khan, Nia Sharma, Dheeraj Dhoopar, et d’autres stars de la télévision seront vues en train de secouer une bûche dans l’émission de télé-réalité de danse. Cependant, pas seulement les stars de la télévision, les créateurs ont également approché les joueurs de cricket pour le spectacle.

Apparemment, des joueurs de cricket comme Lasith Malinga, Harbhajan Singh et Suresh Raina ont été approchés pour Jhalak Dikhhla Jaa 10. Eh bien, si ce rapport s’avère vrai, il sera intéressant de regarder ces joueurs de cricket mettre leurs chaussures de danse.

Auparavant, des personnalités sportives comme Ajay Jadeja, Mir Ranjan Negi, Bhaichung Bhutia, Mohinder Amarnath, Akhil Kumar, Sanath Jayasuriya, Krishnamachari Srikkanth, Sreesanth, Irfan Pathan et Dwayne Bravo faisaient partie des saisons précédentes de Jhalak Dikhhla Jaa.

Bhaichung Bhutia avait remporté la saison 3 de l’émission. Il sera intéressant de voir si une célébrité de la télévision remportera Jhalak Dikhhla Jaa 10 ou si une personnalité sportive remportera le trophée. Attendons et regardons.

Le mois dernier, alors qu’il parlait à BollywoodLife de sa participation à des émissions de téléréalité, Dheeraj Dhoopar avait déclaré : “J’adorerais faire partie d’émissions comme Jhalak Dikhla Jaa, Khatron Ke Khiladi ; elles montrent une autre facette de votre personnalité. Elles montrent qui je suis, et ce dont je suis capable en tant que Dheeraj Dhoopar. Donc, bien sûr, j’aimerais faire partie d’une émission de téléréalité. Même les fans de Dheeraj attendent de les voir dans Jhalak Dikhhla Jaa 10.

Eh bien, nous sommes sûrs que tout le monde attend avec impatience de connaître la liste confirmée des célébrités sur Jhalak Dikhhla Jaa 10.