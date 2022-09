L’acteur Paras Kalnawat qui a joué le rôle de Samar dans la populaire émission de télévision Anupamaa est actuellement vu danser sur Jhalak Dikhhla Jaa 10. L’acteur est occupé à montrer ses mouvements de danse dans Jhalak Dikhhla Jaa 10 et a laissé les fans choqués par ses compétences. L’acteur rendra bientôt hommage à son défunt père dans le prochain épisode de Jhalak Dikhhla Jaa 10.

Une promo a été partagée par les makers sur la chaîne officielle sur Instagram. Dans la promo, on peut voir Paras danser sur “Kitni Baatein Yaad Aati Hain” et se souvenir des souvenirs de son défunt père. Eh bien, la semaine à venir de Jhalak Dikhhla Jaa 10 portera sur la «semaine spéciale de la famille» au cours de laquelle les candidats se produiront pour leurs proches. On verra Paras exprimer ses émotions non dites en dansant sur des chansons de Bollywood pour son défunt père. La promo était sous-titrée, “Iss hafte apne se déplace sur le point rakhne maang rahe hai Paras apne Papa ka pyaar aur saath.”

Regardez la promo –

Les fans de Paras attendent avec impatience sa performance dans la semaine à venir. Paras laissera sûrement tout le monde émotif un poste aux larmes aux yeux son hommage à son défunt père. Jhalak Dikhhla Jaa 10 est à la mode sur le Nouvelles du divertissement. Paras a gagné des cœurs pour sa performance de danse dans la série et a tué avec style. L’acteur a été très apprécié par les juges Karan Johar, Madhuri Dixit et Nora Fatehi pour sa performance. Nora a même qualifié Paras de beau, tandis que Karan Johar lui a assuré que sa décision de faire Jhalak ne serait pas perdue. Cela s’est produit lorsque Paras est devenu émotif et a dit aux juges que sa décision de faire Jhalak pouvait le casser ou le faire. Karan Johan a déclaré qu’il voyait du potentiel dans Paras et qu’il avait confiance en lui. Il a même dit que Paras ira loin.