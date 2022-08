Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Paras Kalnawat parle du drame autour de sa sortie d’Anupamaa et de ses ambitions futures [Exclusive]

Jhalak Dikhhla Jaa 10 arrive le 3 septembre 2022 et Paras Kalnawat d’Anupamaa est l’un des concurrents vedettes. On lui a dit de quitter Anupamaa de Rajan Shahi car il a rompu le contrat en signant une émission d’une chaîne rivale. Cela a fait beaucoup de nouvelles. Plus tard, Paras Kalnawat a donné une série d’interviews où il a dit qu’il était contrarié de ne pas avoir eu la chance d’expliquer sa position aux créateurs. Il a également dit que les choses n’étaient pas aussi belles qu’elles le semblaient sur les plateaux d’Anupamaa. Paras Kalnawat a fait un excellent travail en tant que Samar Shah dans la série. Les fans ont adoré ses liens avec Rupali Ganguly.

Lorsque nous avons demandé à Paras Kalnawat s’il avait déjà exorcisé tout le drame d’Anupamaa, il a répondu : “J’ai tout mis de côté. C’est un nouveau départ pour moi. Je voudrais ajouter que je n’ai aucun regret. Jhalak est un grand spectacle et je travaille dur. J’espère que les gens m’apprécieront aussi en tant que vrai Paras. Eh bien, il s’est entraîné dur et on peut voir qu’il a perdu beaucoup de poids. Dans l’émission, sa partenaire est la chorégraphe Shweta Sharda. Les deux étaient sacrément sexy ensemble lors de la conférence de presse.

Paras Kalnawat a déclaré qu’il était un grand fan de Michael Jackson. Il aime la danse des stars comme Hrithik Roshan et Govinda. Ce dernier est son préféré d’enfance. Nous avons vu comment la télé-réalité a renforcé la célébrité des stars de la télévision. Paras Kalnawat nous dit : “J’espère vraiment que cette émission aura un impact positif sur ma carrière. Je sens que je suis entre de bonnes mains avec l’équipe et la production. À l’avenir, j’aimerais faire un travail plus excitant.”