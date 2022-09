Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Paras Kalnawat parle de quitter Anupamaa et de tout le reste pour le spectacle ; Karan Johar dit: “Je vous assure, vous kadam …”

Jhalak Dikhhla Jaa 10 commencé il y a quelques jours. L’émission de télé-réalité basée sur la danse jugée par Karan Johar, Madhuri Dixit et Nora Fathi est déjà bien parti. Et maintenant, les concurrents et les fans se préparent pour la deuxième semaine de Jhalak Dikhhla Jaa 10. Les promos de Jhalak Dikhhla Jaa 10 sont partagées en ligne. Et le dernier est de Paras Kalnawat. L’acteur a parlé de tout laisser derrière lui. Pour les ignorants, il a laissé Rupali Ganguly vedette Anupama pour Jhalak Dikhhla Jaa 10 et cela avait suscité toute une controverse.

Paras Kalnawat parle de tout quitter pour Jhalak Dikhhla Jaa 10

Ainsi, les créateurs de Jhalak Dikhhla Jaa 10 ont publié une nouvelle promo pour le prochain épisode, mettant en vedette Paras Kalnawat. L’acteur s’est laissé pousser la moustache et est prêt pour une performance torride avec sa chorégraphe, Shweta Sharda. C’est une soirée rétro à Jhalak Dikhhla Jaa 10 le week-end prochain et Paras et Shweta se produiront sur Bheegi Bheegi Raaton Mein. Le beau gosse parlera de la façon dont il a tout laissé derrière lui pour faire partie de ce voyage. Paras a ajouté que son parcours et son passage dans cette émission pourraient lui faire ou apporter une mauvaise phase dans sa vie. Cependant, Karan Johar n’a pas tardé à le consoler. Il a dit: “Je vous assure, vous kadam sahi hai aur vous safar bhi aapka lamba rahega.” Découvrez le bal ici:

L’éviction de Paras Kalnawat d’Anupamaa

Beaucoup de choses se sont passées du jour au lendemain lorsque Paras Kalnawat a été évincé de Rupali Ganguly, Gaurav Khanna, Sudhanshu Pandey et d’autres célébrités vedettes de l’émission télévisée Anupamaa. Il voulait faire partie de Jhalak Dikhhla Jaa 10 et a dit qu’il en avait parlé avec les créateurs. Les fabricants lui ont donné le choix de choisir Anupamaa ou Jhalak Dikhhla Jaa 10, avait affirmé Paras, selon les rapports. D’autre part, la maison de production a révélé avoir évincé Paras Kalnawat pour la rupture de son contrat.

Récemment, dans une interview, on a demandé à Paras Kalnawat s’il appellerait Rupali pour l’encourager. L’acteur avait dit qu’il ne pouvait pas l’appeler et elle ne l’avait pas non plus contactée. Cependant, il a laissé espérer que si les choses se passaient bien, il appellerait Rupali dans l’émission pour regarder sa performance.