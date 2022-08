Jhalak Dikhhla Jaa 10 nouvelle promo : Dheeraj Dhoopar danse sur Kesariya de Ranbir Kapoor, mais Karan Johar le compare à Shah Rukh Khan [Watch Video]

Jhalak Dikhhla Jaa 10 est prêt à être diffusé sur Colors TV le 3 septembre 2022. L’émission de télé-réalité de danse revient après une interruption de cinq ans, et Karan Johar, Madhuri Dixit et Nora Fatehi seront considérés comme les juges de l’émission. De nombreuses célébrités de la télévision aiment Dheeraj DhooparRubina Dilaik, Shilpa Shinde, Nia Sharma, Gashmeer Mahajani et d’autres participeront à Jhalak Dikhhla Jaa 10, et la chaîne a commencé à partager les promos du premier épisode.

Récemment, ils ont partagé une promo de la première performance de Dheeraj Dhoopar et l’acteur est vu danser sur la chanson Kesariya de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt de Brahmastra. Il semble que la première performance de l’acteur sera un régal pour ses fans.

Mais, une chose qui a attiré l’attention de tout le monde, ce sont les commentaires de Karan Johar sur Dheeraj. Dans la promo, on peut voir que Karan compare l’acteur de Kundali Bhagya à Shah Rukh Khan. Le cinéaste dit: “Behki nigahen aur bikhre baal toh Shah Rukh Khan hie bane na aap.” Découvrez la promo ci-dessous

Dheeraj ke dance ki pehli jhalak se kya aap bhi huye impressionner? ??? Dekhiye #JhalakDikhhlaJaa 3 septembre se sam-dim, Raat 8 baje, sirf #Couleurs par.@PypAyurved@DheerajDhoopar pic.twitter.com/DTEqAWTl4X CouleursTV (@CouleursTV) 27 août 2022

Ils ont également partagé plus de promos de célébrités comme Faisal Shaikh et Rubina Dilaik. Alors que Faisal reçoit une ovation debout de tous les juges, Nora fait l’éloge de Rubina et l’appelle «réussie». Découvrez leurs promos ci-dessous

Apne dance ke talent se sabhi ke dilon mein jagah banaane aa gaye hai Faisal. Êtes-vous prêt à vous enraciner pour lui? Dekhiye #JhalakDikhhlaJaa 3 septembre se sam-dim, Raat 8 baje, sirf #Couleurs par.@PypAyurved#FaisalShaikh pic.twitter.com/6AhIxBpHx4 CouleursTV (@CouleursTV) 27 août 2022

Poore 8 saal se jhalak ke manch par effectuer karne ke liye bekaraar Rubina, est enfin là ? Dekhiye #JhalakDikhhlaJaa 3 septembre se sam-dim, Raat 8 baje, sirf #Couleurs par.@PypAyurved@RubiDilaik pic.twitter.com/SZWLeVfVn4 CouleursTV (@CouleursTV) 27 août 2022

Eh bien, nous sommes sûrs que ces promos de l’émission rendront tout le monde super excité de regarder Jhalak Dikhhla Jaa.