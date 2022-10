Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Nora Fatehi-Sidharth Malhotra a mis le feu à la scène avec leur danse sensuelle sur Manike de Thank God [Watch Video]

Sidharth Malhotra est l’une des plus belles stars de l’industrie cinématographique hindi. Il a fait la une des journaux pour son jeu d’acteur de classe de maître, mais aussi en raison de sa chimie à l’écran et hors écran avec Kiara Advani, sa petite amie supposée. Le couple a souvent été vu ensemble à différents endroits. Côté boulot, l’acteur s’affaire aux promotions de sa prochaine prestation, Dieu merci opposé Ajay Devgn et Rakul Preet Singh. Tous trois occupent des postes clés. Dans le film, Nora Fathi est également vue dans une chanson nommée Manike où elle est vue en train de faire une danse sensuelle avec Sidharth.

La chanson a été vue plus de 75 millions de fois sur YouTube et les fans sont incapables de rester calmes à ce sujet. Dans la vidéo, on peut voir la chimie grésillante de Nora et Sidharth dans la chanson de Manike. Ils ont mis le feu à la scène de Jhalak Dikhhla Jaa. Même Madhuri Dixit et Karan Johar ont fait l’éloge de la performance de danse des stars. Kiara n’a pas réagi à la vidéo mais on est sûr qu’elle aimerait voir la même chose. Parlant du prochain film de Sidharth, Dieu merci, il a été produit par T-Series et Maruti International. Le film est sur le point de sortir à l’occasion propice de Diwali, le 25 octobre. L’acteur a également terminé le tournage de son prochain film Mission Majnu et travaille également sur Yodha qui a été produit par Dharma Productions.

Regardez la vidéo de danse de Nora Fatehi et Sidharth Malhotra.

L’acteur sera également vu dans un film nommé Indian Police Force qui est une émission Web réalisée par Rohit Shetty qui a également été l’hôte de la célèbre émission de télé-réalité basée sur les cascades Khatron Ke Khiladi. En parlant de Nora Fatehi, la dame Dilbar est connue pour porter des robes de type apsara sur les plateaux de Jhalak Dikhhla Jaa. On la voit toujours porter des décolletés plongeants, des saris scintillants et embellis et des chemisiers à col profond.