Jhalak Dikhhla Jaa 10 : La grande émission de télé-réalité de danse Jhalak Dikhhla Jaa 10 est de retour avec beaucoup de plaisir. Nora Fatehi, Karan Johar et Madhuri Dixit jugent le spectacle. Nora Fatehi et d’autres juges et candidats à l’émission ont été repérés pour le tournage d’un autre épisode à Film City, Mumbai. Karan Johar et Nora Fatehi ont atteint les plateaux dans une tenue exceptionnelle. Aujourd’hui, Nora a choisi une robe rose scintillante. Elle avait l’air fantastique dans sa nouvelle tenue. Madhuri Dixit est ravissante dans une tenue récente. Nous avons repéré tous les candidats, les juges et l’hôte Manish Paul dans la ville du film. Dans cette vidéo, découvrez les looks récents de chacun. Regarder la vidéo.