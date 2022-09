Jhalak Dikhhla Jaa 10: Nora Fatehi, Karan Johar, Madhuri Dixit, Rubina Dilaik et bien d’autres se présentent sous leur meilleur jour [Watch Video]

Jhalak Dikhhla Jaa 10 : L’émission la plus populaire de nos jours est Jhalak Dikhhla Jaa, qui fait la une des journaux à cause des stars et des juges. Les concurrents de Jhalak ont ​​de nouveau été repérés à Mumbai’s Film City sur le tournage de Jhalak Dikhla Jaa 10 pour le nouvel épisode. Pour cet épisode, Karan Johar a choisi de porter une tenue scintillante et Madhuri Dixit portait un lehenga vert et orange. Les candidats et les juges de Jhalak Dikhhla Jaa sont tous prêts pour un nouvel épisode. De Nora Fatehi, Madhuri Dixit et Karan Johar à Rubina Dilaik, repéré à Film City. Découvrons la nouvelle tenue vestimentaire des célébrités Jhalak Dikhhla Jaa. Regarder la vidéo.