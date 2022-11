Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Nora Fatehi essuie une larme après l’acte émotionnel de Sriti Jha sur Pachtaoge ; allusion à la douleur de la trahison

Jhalak Dikhhla Jaa 10 connaît sa grande finale. Sriti Jha et son chorégraphe Vivek ont ​​donné une performance sur la chanson Pachtaoge. L’acte était très émouvant. Sriti Jha a été amenée comme l’un des jokers sur Jhalak Dikhhla Jaa 10 et elle a fait du fabuleux tout au long. Ayushmann Khurrana a dit à Sriti Jha qu’il ne pouvait pas détacher ses yeux de son visage car toutes les émotions se reflétaient à chaque mouvement. Nora Fatehi est la juge la plus stricte de Jhalak Dikhhla Jaa 10. L’acte a poussé Nora Fatehi à essuyer ses larmes.

La danseuse et actrice maroco-canadienne a déclaré que la chanson s’était produite alors qu’elle traversait une période difficile émotionnellement. Elle a dit que Sriti Jha avait fourni des performances plus solides techniquement avant la grande finale, mais cette chanson avait une signification profonde dans sa vie. Elle a dit que lorsqu’elle tournait pour Pachtaoge, elle pouvait comprendre les émotions de la chanson alors qu’elle traversait une “situation personnelle”. Elle a dit qu’elle transportait toutes les émotions sur le plateau. La chanson qui avait Vicky Kaushal et elle était tout à fait un succès. Nora Fatehi a dit à Sriti Jha qu’elle avait touché son cœur avec beaucoup d’intensité.

Eh bien, il aurait été dit que Nora Fatehi avait été dévastée après qu’Angad Bedi se soit soudainement marié en 2018 avec Neha Dhupia. On disait que tout le monde savait qu’il entretenait une relation sérieuse avec Nora Fatehi. La danseuse a déclaré qu’il lui avait fallu des mois pour comprendre ce qui s’était passé. Après cela, elle s’est investie corps et âme dans son travail. Nora Fatehi n’a pas regardé en arrière après que Dilbar Dilbar de Satyamev Jayate soit devenu un véritable engouement. Elle est allée de force en force. Nora Fatehi sera vue lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.