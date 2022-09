Jhalak Dikhhla Jaa 10: Niti Taylor révèle le geste spécial de son mari Parikshit Bawa pour assurer sa victoire dans l’émission

Jhalak Dikhhla Jaa 10 commence à partir de ce soir. Niti Taylor est une candidate que nous avons très hâte de voir dans l’émission. Elle est jumelée avec Akash Thapa. L’actrice jongle entre les tournages de Jhalak Dikhhla Jaa 10 et Kaisi Yeh Yaariaan simultanément. Il semble que sa famille soit super excitée de la voir sur Jhalak Dikhhla Jaa. L’actrice dit que cela a toujours été son émission de rêve et qu’elle a été l’une des premières à être à bord. Comme nous le savons, elle est mariée à un officier de l’armée Parikshit Bawa. L’actrice vivait à Ahmedabad pendant un certain temps dans les quartiers de l’armée.

En parlant de voter à Jhalak Dikhhla Jaa 10, Niti Taylor pourrait bien avoir un bon soutien. Son mari Parikshit Bawa a répandu la nouvelle partout sur ses groupes militaires en leur demandant de soutenir sa plus chère épouse. Il semble qu’il lui ait envoyé un texto disant qu’il serait impatient de voir ses interviews à la télévision. Les parents de Niti Taylor sont également très excités à ce sujet. Il semble que sa mère viendra à Mumbai pour aider sa fille à gérer les choses dans cet emploi du temps chargé. Ils seront dans les studios pour assister à certaines de ses performances. Il semble qu’ils mettent le doigt sur tous les défauts de ses répétitions.

L’actrice est jumelée avec Akash Thapa. Il a participé à des émissions comme Super Dancer, Dance Deewane, etc. Il vient de Dehradun. Akash Thapa est célèbre sur Instagram pour s’habiller comme Kim Taehyung alias V de BTS. Niti Taylor est devenu une sensation de jeunesse après Kaisi Yeh Yaariaan. Elle a également participé à des émissions comme Ghulam et Ishqbaaaz. L’actrice née à Delhi s’est mariée en 2020. En raison de la pandémie, elle n’a pas repris le travail immédiatement. Mais maintenant, Niti Taylor est impatiente de partir. Jhalak Dikhhla Jaa 10 sera jugé par Karan Johar, Madhuri Dixit Nene et Nora Fatehi.