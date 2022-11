Jhalak Dikhhla Jaa 10 : Niti Taylor et Nia Sharma sont éliminées en demi-finale ; les fans en colère claquent la chaîne, disent: “Les gens ont des yeux”

Jhalak Dikhhla Jaa 10 a vu l’élimination de Niti Taylor et Nia Sharma en demi-finale. Les deux filles ont donné au spectacle leur pour cent et plus. Nia Sharma a montré son courage en essayant divers styles semaine après semaine dans l’émission. Le parcours de Niti Taylor a été formidable. L’actrice de Kaisi Yeh Yaariaan et son chorégraphe Akash Thapa ont présenté quelques-uns des actes les plus mémorables de cette saison de Jhalak Dikhhlaa Jaa. Les fans des deux sont très contrariés par ce qui s’est passé. Niti Taylor a également dit aux gens qu’elle était née comme un bébé bleu, un enfant qui a une valve qui fuit dans son cœur. Pendant des années, on lui a dit de rester à l’écart de toute activité physique intense. Niti Taylor a écrit une note émotionnelle pour Akash Thapa, son équipe et ses fans.

Les fans des deux ont critiqué la chaîne comme biaisée. Ils ont allégué qu’ils avaient créé de nouvelles règles afin que Niti Taylor puisse être exclue de la série. Les juges ont déclaré que sur la base des scores de la semaine dernière où Niti Taylor avait obtenu le plus bas, elle devait quitter la scène.

Aucun concurrent n’a été ovationné pour son temps d’élimination, mais #NitiTaylor ? l’a eu et elle l’a mérité, à l’intérieur tous les juges savent qu’ils font du mal avec elle ! Nous sommes tellement fiers de toi @niti_taylor #NitiTaylor #JhalakDikhhlaJaa10 pic.twitter.com/5WGqhf0rUB nitisquad ? (@nitisquad) 20 novembre 2022

Complètement ignorée !! Seule sa famille a été ignorée !! Ses promos ont été publiées seulement une heure avant la diffusion !!@CouleursTV Les gens ont des yeux, tu sais ! Ils ne sont pas stupides ! J’ai entendu tous ces amis frm qui ont regardé depuis le jour ! Dieu merci, je n’ai pas regardé 2 moments irrités de ma vie. #NitiTaylor Simi ? ???? (@sarahelcamino) 21 novembre 2022

Elle est toujours à la mode en Inde au top ? Vainqueur potentiel pour #JhalakDikhhlaJaa10 et elle a déjà gagné la saison avec sa versatilité et sa danse ? ??#NitiTaylor ? #NitiTaylor #NitiInJhalak10 pic.twitter.com/vWYYA2GPO9 nitisquad ? (@nitisquad) 20 novembre 2022

elle a encore craqué ! Sa perte de couleurs ****. Ils ont une fois de plus perdu leur crédibilité. Les neutres ne sont même pas surpris par leurs œuvres merdiques. Eux aussi disent que ses couleurs sont injustes en faisant de la politique, c’est ce qu’ils font ! C’est ce que les couleurs ont gagné, merde ! #jhalakdikhhlajaa10 #nititaylor https://t.co/I7XPFAC64q caféine sans sucre (@Fangirlingnme) 20 novembre 2022

On voit que les fans sont mécontents. Quoi qu’il en soit, Niti Taylor sera bientôt de retour à l’écran avec Kaisi Yeh Yaariaan saison 4. L’émission met en vedette Parth Samthaan et elle.